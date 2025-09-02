1964 से लगातार हिंदुओं की सुरक्षा और संवर्धन कार्य कर रहा विहिप

सागर. विश्व हिंदू परिषद का 61 वां स्थापना दिवस कार्यक्रम और विराट हिंदू सम्मेलन सोमवार को महाकवि पद्माकर सभागार में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संत स्वामी आत्मानंद गिरि महाराज ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिंदू परिषद हिंदुओं की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन के कार्य में लगी है। गोरक्षा की बात हो, धर्मांतरण की या फिर लव जिहाद की सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही आगे आते हैं। हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। हम सब हिंदू एक हैं। हम सभी मिलजुल कर कार्य करें। विहिप के कार्यकर्ताओं ने हिंदू समाज की एकता, संस्कृति संरक्षण और राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य वक्ता सुनील देव ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का उद्देश्य बताया। कार्यक्रम में अतिथि मनोरमा गौर, विशिष्ट अतिथि कमलेश सोनी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर समाजसेवी संस्था, मेधावी छात्र और गो सेवकों का सम्मान भी किया गया।