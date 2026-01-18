18 जनवरी 2026,

सागर

बड़े बकायादारों के काटे जा रहे नल कनेक्शन, संपत्ति कुर्क करने की होगी कार्रवाई

आठ करोड़ रुपए कर है बकाया, कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं किया जा रहा जमा

सागर

Jan 18, 2026

नल कनेक्शन काटते हुए

बीना. नगर पालिका ने बड़े जलकर और संपत्ति कर के बकायादारों पर सख्ती से वसूली की जा रही है। बकायादारों के नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई के साथ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार की दोपहर सीएमओ राहुल कुमार कौरव टीम के साथ कार्रवाई के लिए निकले। टीम निर्मल समैया के यहां पहुंची, जिनपर करीब 31 हजार रुपए संपत्ति कर सहित जलकर भी बकाया है। कर जमा करने पर नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। 34 हजार 275 रुपए बकाया होने पर संपत्ति कर बकाया होने पर बलराम साहू के यहां टीम पहुंची, तो उन्होंने जल्द ही कर जमा करने की बात कही। राधा होटल पर एक लाख रुपए बकाया होने पर टीम मौके पर पहुंची, जहां अमित रावत मौजूद थे। उन्होंने बताया होटल जितेन्द्र रावत के नाम पर है और वह बाहर हैं। बीस हजार रुपए एक माह में जका करने के लिए कहा, जिसपर सीएमओ ने पचास प्रतिशत राशि जमा करने एक सप्ताह का समय दिया है। राशि न मिलने पर लीगल नोटिस जारी कर होटल को सील कराया जाएगा। भीम वार्ड में रचना बाई अहिरवार का नल कनेक्शन भी काटा गया है। जानकारी के अनुसार जलकर और संपत्ति कर करीब आठ करोड़ रुपए बकाया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी बकायादार कर जमा करने नहीं पहुंचे रहे हैं। इसलिए अब यह कार्रवाई शुरू की गई है।

कुर्की की करेंगे कार्रवाई
जलकर और संपत्ति कर जमा न करने वालों के नल कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दो कनेक्शन काटे गए हैं। साथ ही कर जमा न करने वालों को नोटिस जारी का पंद्रह दिन का समय दिया जाएगा और फिर कुर्की की कार्रवाई करेंगे।
राहुल कुमार कौरव, सीएमओ

18 Jan 2026 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बड़े बकायादारों के काटे जा रहे नल कनेक्शन, संपत्ति कुर्क करने की होगी कार्रवाई

