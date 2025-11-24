जंगली जानवर पहुंचा रहे फसलों को हानि, किसानों को नही मिलता है मुुआवजा, क्योंकि प्रक्रिया है लंबी

बीना. क्षेत्र में जंगली हिरण और नील गाय बड़ी संख्या में होने के कारण फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है और इस नुकसान का मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। किसान वन विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी करते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

रबी फसल खेतों में लहलहाने लगी है, जिसे जंगली जानवर क्षति पहुंचा रहे हैं। हिरणों और नील गाय के झुंड जिन खेतों से निकलते हैं, वहां फसल खराब हो जाती है। किसान इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हर वर्ष वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से शिकायत करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। जंगली जानवरों को खेतों से भगाने में उनकी सुरक्षा का ध्यान भी किसानों को रखना पड़ता हैं। कुछ जगहों पर जंगली सुअर भी खेतों में पहुंच रहे हैं, जो फसलों को क्षति पहुंचाते हैं।