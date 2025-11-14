बिना नोटिस तोड़ दी वर्षों पुरानी दुकान, निगम ने कहा- सरकारी जमीन पर थी

सागर. भगवानगंज स्थित चुंगी चौकी से लगी एक वर्षों पुरानी निगम की दुकान को कर्मचारियों ने बिना नोटिस दिए धराशायी कर दिया। दुकान मालिक ज्ञानेंद्र केशरवानी ने कहा कि निगम के बाजार विभाग का एक कर्मचारी जो उनका पड़ोसी है, उसने एक और निगमकर्मी के साथ मिलकर बिना कोई सूचना या नोटिस दिए, उनकी वर्षों पुरानी दुकान तोड़ दी। जबकि आसपास की किसी भी दुकान पर कोई कार्रवाई नहीं की। दुकानदार ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व उनके 50 हजार रुपए की मांग की गई थी। मैंने पैसे नहीं दिए तो निगमकर्मियों ने द्वेषभावना सिर्फ उनकी ही दुकान तोड़ दी। वहीं मामले में निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि दुकान चुंगी चौकी की सरकारी जमीन पर है, इसलिए दुकान पर कार्रवाई की गई है।
