Delhi Blast के बाद सहारनपुर में डॉक्टर आदिल के करीबियों से पूछताछ

इसके बाद पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर आदिल अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल का डॉक्टर है जो अस्पताल परिसर को अवैध हथियार रखने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद पुलिस ने आदिल की निशानदेही पर इसके लॉकर से एक असॉल्ट राइफल, कुछ गोला बारूद और संवेदनशील कागजात बरामद किए थे। इसके बाद पता चला कि आदिल के कई डॉक्टरों से कनेक्शन हैं और उसने पूरा जाल फैला रखा है। पूछताछ में इसके साथी फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आया। पुलिस ने मुजम्मिल की निशानदेही पर 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस की एक टीम सोमवार को दोबारा से सहारनपुर पहुंची और यहां पर पूछताछ की।