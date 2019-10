Person of the week: मिलिए SP विद्या सागर से जिन्हाेंने बाढ़ में फंसे श्रद्धालुओं काे बचाने के लिए नहीं की अपनी परवाह

सहारनपुर। पत्रिका के विशेष कार्यक्रम Person of the week में आज हम आपकाे यूपी पुलिस (UP Police) के ऐसे अफसर (officer) से मिलाने जा रहे हैं जिन्हाेंने बाढ़ ( flood) के पानी में फंसे श्रद्धालुओं काे बचाने के लिए अपनी भी परवाह नहीं की। जब श्रद्धालुओं काे मदद की जरूरत थी ताे उन्हाेंने समय नहीं गवाया और अधीनस्थों से पहले पानी के तेज बहाव में आगे बढ़ गए।

हम बात कर रहे हैं सहारनपुर में एसपी ग्रामीण ( SP Rural) का पद संभाल रहे विद्या सागर मिश्र की। मूल रूप से बलिया के रहने वाले विद्या सागर मिश्र 1993 बैच के पीपीएस (PPS) हैं और यूपी के कई जिलो में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हाल ही में शाकम्भरी सिद्ध पीठ के खाेल में अचानक पानी के तेज बहाव से बाढ़ जैसे हालात हाे गये थे। यहां दाे श्रद्धालुओं की माैत हाे गई थी और कई श्रद्धालुओं के वाहन भी पानी के तेज बहाव में बह गए थे।

खुद पुलिस का एक ट्रक जिसमें पीएसी (PAC) के जवानाें काे ले जाया गया था वह भी पानी के बहाव में बह गया था। इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पानी के बहाव का क्या आलम रहा हाेगा। यह सूचना मिलते ही वह शाकंभरी सिद्धपीठ पहुंचे और श्रद्धालुओं काे बचाने के लिए अधीनस्थाें से पहले पानी के तेज बहाव में घुस गए। इस तरह उन्हाेंने पानी में फंसे श्रद्धालुओं काे निकलवाकर नजीर पेश की।