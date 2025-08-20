सुबह पांच बजे घर की बैल बजाई और गेट खोलते ही मार दी गोली, हमलावरों की तलाश कर रही पुलिस

दिन निकलते ही गोली की आवाज गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। इससे पहले ही हमलावर फरार हो गए थे। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों की मदद से घायल अंकित को पहले उपचार के लिए गंगोह ले जाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अब घायल का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और घायल के परिवार वालों से भी बातचीत की जा रही है।