सुबह पांच बजे घर की बैल बजाई और गेट खोलते ही मार दी गोली, हमलावरों की तलाश कर रही पुलिस

UP Crime : सहारनपुर में दिन निकलते ही बाइक सवार बदमाश ग्रामीण को गोली मारकर फरार।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 20, 2025

Saharanpur Police
घटना की जानकारी देते पुलिस क्षेत्राधिकारी गंगोह ( फोटो स्रोत, सहारनपुर पुलिस मीडिया सैल)

UP Crime : यूपी के सहारनपुर में बुधवार सुबह दिन निकलते ही बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। फिल्मी अंदाज में हमलावर बाइक से सुबह पांच बजे गांव पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर इन्होंने बैल यानी घंटी बजाई और जैसे ही घर के मलिक ने दरवाजा खोला तो उसे गोली मार दी। इतना ही नहीं कुल्हाड़ी से भी वार किया और भाग गए। घायल का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।

सुबह-सुबह बाइक से पहुंचे हमलावर ( UP Crime )

घटना सहारनपुर के तीतरो थाना क्षेत्र के गांव झाड़वन की है। इसी गांव में रहने वाला अंकित झाड़-फूंक का काम करता है। गंगोह पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार सुबह करीब पांच बजे बाइक पर सवार होकर तीन लोग गांव पहुंचे। ये तीनों अंकित के घर के बाहर पहुंचे और घंटी बजाई। इसके कुछ ही देर बाद जैसे ही अंकित ने दरवाजा खोला तो इन्होंने उस पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया और गोली मारते हुए फरार हो गए।

मेडिकल कॉलेज में चल रहा घायल अंकित का उपचार

दिन निकलते ही गोली की आवाज गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। इससे पहले ही हमलावर फरार हो गए थे। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों की मदद से घायल अंकित को पहले उपचार के लिए गंगोह ले जाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अब घायल का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और घायल के परिवार वालों से भी बातचीत की जा रही है।

Updated on:

20 Aug 2025 08:36 am

Published on:

20 Aug 2025 08:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / सुबह पांच बजे घर की बैल बजाई और गेट खोलते ही मार दी गोली, हमलावरों की तलाश कर रही पुलिस

