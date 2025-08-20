सुबह पांच बजे घर की बैल बजाई और गेट खोलते ही मार दी गोली, हमलावरों की तलाश कर रही पुलिस

UP Crime : यूपी के सहारनपुर में बुधवार सुबह दिन निकलते ही बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। फिल्मी अंदाज में हमलावर बाइक से सुबह पांच बजे गांव पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर इन्होंने बैल यानी घंटी बजाई और जैसे ही घर के मलिक ने दरवाजा खोला तो उसे गोली मार दी। इतना ही नहीं कुल्हाड़ी से भी वार किया और भाग गए। घायल का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।
घटना सहारनपुर के तीतरो थाना क्षेत्र के गांव झाड़वन की है। इसी गांव में रहने वाला अंकित झाड़-फूंक का काम करता है। गंगोह पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार सुबह करीब पांच बजे बाइक पर सवार होकर तीन लोग गांव पहुंचे। ये तीनों अंकित के घर के बाहर पहुंचे और घंटी बजाई। इसके कुछ ही देर बाद जैसे ही अंकित ने दरवाजा खोला तो इन्होंने उस पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया और गोली मारते हुए फरार हो गए।
दिन निकलते ही गोली की आवाज गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। इससे पहले ही हमलावर फरार हो गए थे। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों की मदद से घायल अंकित को पहले उपचार के लिए गंगोह ले जाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अब घायल का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और घायल के परिवार वालों से भी बातचीत की जा रही है।