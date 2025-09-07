संभल में गरजा बुलडोजर, सपा विधायक के कब्जे से मुक्त कराई सरकारी जमीन, प्रशासन की सख्ती जारी

संभल जिले में पहले भी प्रशासन ने जामा मस्जिद सर्वेक्षण के बाद हिंसा और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। उस समय चार लोगों की मौत हुई थी और कई स्थानों पर अवैध कब्जा पाया गया था। इसके बाद बिजली चोरी और अन्य अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी बुलडोजर चलाया गया था। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर पर भी अतिक्रमण और बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।