संभल में गरजा बुलडोजर, सपा विधायक के कब्जे से मुक्त कराई सरकारी जमीन, प्रशासन की सख्ती जारी

Bulldozer Action in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बार फिर प्रशासन ने बुलडोजर का प्रयोग कर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की। इस बार कार्रवाई सपा विधायक इकबाल महमूद और उनके परिजनों के बाग में शामिल सरकारी जमीन पर हुई। पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में रहे इस मामले में प्रशासन ने जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए विशेष टीम भेजी।
एसडीएम विकास चंद्र और उनकी टीम मौके पर पहुंची और बाग की नापजोख की। नापी के दौरान लगभग साढ़े तीन बीघा बंजर सरकारी भूमि बाग में शामिल मिली। यह भूमि गाटा संख्या 221क, 221ख, 271 और 272 थी, जिसे अवैध रूप से बाग में जोड़ लिया गया था।
नापी के दौरान टीम ने पाया कि बाग में एक कटहल का पेड़ भी बिना अनुमति के काटा गया था। एसडीएम ने बताया कि वन विभाग को इस संबंध में कार्रवाई के लिए बुलाया गया है। यह कब्जा कई वर्षों से चला आ रहा था, लेकिन शनिवार को प्रशासन ने जमीन को पुनः सरकारी नियंत्रण में लिया।
एसडीएम विकास चंद्र ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गाटा संख्या 198 और 222 विधायक और उनके पुत्रों के नाम पर दर्ज हैं। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सिंचाई विभाग और पुलिस बल की बड़ी संख्या भी मौजूद रही। कब्जे को हटाने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ अलग से विधिक कार्रवाई की जाएगी।
संभल जिले में पहले भी प्रशासन ने जामा मस्जिद सर्वेक्षण के बाद हिंसा और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। उस समय चार लोगों की मौत हुई थी और कई स्थानों पर अवैध कब्जा पाया गया था। इसके बाद बिजली चोरी और अन्य अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी बुलडोजर चलाया गया था। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर पर भी अतिक्रमण और बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।