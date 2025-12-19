7 साल की बच्ची के सामने बारी-बारी से गैंगरेप…हवन कुंड में जिंदा जलाया..4 दोषियों को हुई उम्रकैद की सजा

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। महिला के कपड़ों पर सीमन मिलने के बाद डीएनए जांच कराई गई। ट्रायल के दौरान महिला की 7 साल की बेटी और ममेरा भाई अहम गवाह बने। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार फांसी की मांग कर रहा था। लेकिन फिलहाल कोर्ट के फैसले से संतोष जताया है। आगे की लड़ाई पर विचार कर रहा है।