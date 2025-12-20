यूपी में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा: तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को रौंदा, मां-पिता और बेटे समेत 4 की मौत

यूपी में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा | AI Image
UP Road Accident:यूपी के संभल जिले के आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव खजरा के पास तेज रफ्तार डीसीएम और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े और डीसीएम उन्हें रौंदते हुए आगे निकल गया।
हादसे में बाइक पर सवार सुरेश (35), उनकी पत्नी विमलेश (30), बेटा प्रतीक (15) और चचेरा भाई संजय (40) शामिल थे। चारों एक ही बाइक पर सवार होकर बहजोई से अपने गांव कमालपुर लौट रहे थे। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।
बाइक को टक्कर मारने के बाद डीसीएम अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे लगे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीसीएम का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा।
हादसे के बाद डीसीएम का ड्राइवर और हेल्पर केबिन में बुरी तरह फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन बुलाई गई। रस्सियों की मदद से डीसीएम को खींचकर उसकी क्षतिग्रस्त बॉडी को काटा गया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर और हेल्पर को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान दोनों दर्द से कराहते रहे।
इंस्पेक्टर संत कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान बहजोई थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव निवासी सुरेश, उनकी पत्नी विमलेश, बेटे प्रतीक और संजय के रूप में हुई है। सुरेश के पिता ओम प्रकाश गांव के कोटेदार हैं। हादसे की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
डीसीएम चालक लक्ष्मण (26) और हेल्पर संतोष मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के धमनोद के रहने वाले हैं। दोनों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया और सीएमओ डॉ. तरुण पाठक मौके पर पहुंचे। डीएम ने बताया कि बाइक और चीकू से भरे डीसीएम की टक्कर हुई थी। तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि महिला ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। बाइक को बचाने की कोशिश में डीसीएम पेड़ से टकरा गया, जिससे चालक केबिन में फंस गया। फिलहाल पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
