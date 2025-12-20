यूपी में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा: तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को रौंदा, मां-पिता और बेटे समेत 4 की मौत

हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया और सीएमओ डॉ. तरुण पाठक मौके पर पहुंचे। डीएम ने बताया कि बाइक और चीकू से भरे डीसीएम की टक्कर हुई थी। तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि महिला ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। बाइक को बचाने की कोशिश में डीसीएम पेड़ से टकरा गया, जिससे चालक केबिन में फंस गया। फिलहाल पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।