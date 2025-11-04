Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

मंदिर में श्रद्धालु की चेन लूटकर भागी महिला आखिरकार गिरफ्तार, चेन को 54 हजार में बेच आई थी महिला

Sambhal News: संभल के प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में महिला श्रद्धालु की सोने की चेन लूटने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बिजनौर निवासी एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 04, 2025

chain snatching mahakaleshwar temple woman arrested

मंदिर में श्रद्धालु की चेन लूटकर भागी महिला आखिरकार गिरफ्तार | Image Source - 'FB' @SambhalPolice

Chain snatching woman arrested in Sambhal: संभल पुलिस ने प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में महिला श्रद्धालु की सोने की चेन लूटने के मामले में फरार चल रही एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सावन माह में भारी भीड़ के बीच हुई थी, जिसके बाद आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर थी। मंगलवार को पुलिस ने उसे दबोचकर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

चेन को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 54 हजार में बेच आई थी महिला

इंस्पेक्टर संजीव कुमार के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिजनौर के नूरपुर के मोहल्ला इस्लामनगर निवासी राखी पत्नी वीरू के रूप में हुई है। पूछताछ में राखी ने स्वीकार किया कि उसने चोरी की गई सोने की चेन को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति को 54,000 रुपये में बेचा था। पुलिस ने उसके पास से 12,090 रुपये भी बरामद किए हैं।

सावन में पूजा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर तोड़ी थी चेन

यह घटना 8 अगस्त, 2025 की है, जब थाना असमोली क्षेत्र के भूड़ा बेगमपुर निवासी प्रभात कुमार अपनी पत्नी के साथ फतेहपुर भाऊ स्थित प्राचीन श्रीप्रकटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। उनकी शिकायत के अनुसार, भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात महिलाओं ने उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन तोड़ ली। इसके बाद नखासा थाना पुलिस ने BNSS की धारा 304(2) और 317(2) के तहत केस दर्ज किया था।

चेन बिक्री की रकम का हिस्सा पुलिस ने किया बरामद

गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी महिला ने अन्य धार्मिक स्थलों या भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। बरामद की गई नकदी और स्वीकारोक्ति के आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है, ताकि इस प्रकार की लगातार हो रही चेन स्नेचिंग पर लगाम लगाई जा सके।

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 11:13 pm

Published on: 04 Nov 2025 11:13 pm
Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / मंदिर में श्रद्धालु की चेन लूटकर भागी महिला आखिरकार गिरफ्तार, चेन को 54 हजार में बेच आई थी महिला

सम्भल

उत्तर प्रदेश

अंतर्जनपदीय पशु चोरी गिरोह का भंडाफोड़! डकैती की तैयारी कर रहे 6 बदमाश धरे, चोरी के पशु और असलहे बरामद

inter district cattle theft gang arrested sambhal six criminals weapons recovered
सम्भल

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ीं, धमकी के आरोप, 200 से अधिक निवेशक बने शिकार

javed habib fraud case sambhal lookout notice flc scam 5 7 crore
सम्भल

संभल में SP की बड़ी कार्रवाई! 16 थानों के 32 पुलिसकर्मी एक साथ लाइन हाजिर, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

sambhal sp action 32 police personnel line hazir public complaints
सम्भल

59 केसों में घिरा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा! SIT ने डुगडुगी बजाकर की उद्घोषणा, संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू

sambhal violence mastermind sharik satha sit announcement property seizure
सम्भल

46 साल बाद संभल में फिर गूंजेगी आस्था, 1978 के दंगों के बाद रुकी परंपरा; 68 तीर्थ, 87 मंदिर और 19 प्राचीन कुएं बनेंगे आस्था के साक्षी

sambhal 24 kosi parikrama historical revival hindu pilgrimage
सम्भल
