मंदिर में श्रद्धालु की चेन लूटकर भागी महिला आखिरकार गिरफ्तार, चेन को 54 हजार में बेच आई थी महिला

Chain snatching woman arrested in Sambhal: संभल पुलिस ने प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में महिला श्रद्धालु की सोने की चेन लूटने के मामले में फरार चल रही एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सावन माह में भारी भीड़ के बीच हुई थी, जिसके बाद आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर थी। मंगलवार को पुलिस ने उसे दबोचकर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।