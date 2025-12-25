यूपी के इस जिले में दिखा खूंखार गीदड़: गेहूं की रखवाली करने गए किसान पर जानलेवा हमला, ग्रामीणों में दहशत

ब्लॉक रजपुरा क्षेत्र के गांव हैमदपुर निवासी वृद्धा श्यामा देवी बुधवार शाम अपने खेत की ओर गई थीं। खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसे आए दिन जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी वजह से वह खेत की निगरानी के लिए वहां पहुंची थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह कदम उनकी जान पर भारी पड़ सकता है।