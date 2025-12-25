25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

सम्भल

यूपी के इस जिले में दिखा खूंखार गीदड़: गेहूं की रखवाली करने गए किसान पर जानलेवा हमला, ग्रामीणों में दहशत

UP News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रजपुरा क्षेत्र में खेत पर घूमने गई वृद्धा श्यामा देवी पर खूंखार गीदड़ ने अचानक हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और महिला को बचाया। गंभीर रूप से घायल वृद्धा को सीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 25, 2025

sambhal jackal attack old woman injured in field uttar pradesh

यूपी के इस जिले में दिखा खूंखार गीदड़ | AI Generated Image

UP News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रजपुरा क्षेत्र में खेत पर घूमने गई वृद्धा श्यामा देवी पर खूंखार गीदड़ ने अचानक हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और महिला को बचाया। गंभीर रूप से घायल वृद्धा को सीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

Jackal attack old woman UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रजपुरा ब्लॉक क्षेत्र से एक दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेत में घूमने गई एक वृद्ध महिला पर अचानक खूंखार गीदड़ ने हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

गेहूं की फसल की रखवाली बनी जानलेवा

ब्लॉक रजपुरा क्षेत्र के गांव हैमदपुर निवासी वृद्धा श्यामा देवी बुधवार शाम अपने खेत की ओर गई थीं। खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसे आए दिन जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी वजह से वह खेत की निगरानी के लिए वहां पहुंची थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह कदम उनकी जान पर भारी पड़ सकता है।

फसल के बीच से निकला खूंखार गीदड़

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही श्यामा देवी खेत में पहुंचीं, फसल के बीच छिपा गीदड़ अचानक बाहर निकला और उन पर हमला कर दिया। गीदड़ ने महिला के चेहरे और मुंह पर वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ीं और जोर-जोर से चीखने लगीं।

चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीण

महिला की चीख सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने गीदड़ को भगाया और महिला को उसकी चपेट से बचाया। इस दौरान ग्रामीणों में डर और अफरातफरी का माहौल रहा।

सीएचसी से हायर सेंटर रेफर

घटना की सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में महिला को निजी वाहन से रजपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।

ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग पर सवाल

इस घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही को लेकर भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों के आसपास गीदड़ और अन्य जंगली जानवरों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

Published on:

25 Dec 2025 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / यूपी के इस जिले में दिखा खूंखार गीदड़: गेहूं की रखवाली करने गए किसान पर जानलेवा हमला, ग्रामीणों में दहशत

