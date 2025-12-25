“मुस्कान कांड से भी खौफनाक! रूबी ने प्रेमी संग पति की हत्या, ग्राइंडर से काटा नाले में फेंका शव…कुत्ते नोच रहे थे

पकड़ी गई आरोपी के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
संभल जिले के चंदौसी हत्याकांड ने हर किसी को सन्न कर देने वाला है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की न सिर्फ हत्या की, बल्कि शव के टुकड़े कर उन्हें अलग-अलग जगह ठिकाने लगा दिया। पुलिस के खुलासे ने पूरे इलाके को हिला दिया।
यह मामला 15 दिसंबर को तब सामने आया। जब चंदौसी में पतरौआ रोड पर ईदगाह के पास एक नाले में बिना सिर और पैरों का शव मिला। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शव बुरी हालत में था और पास ही एक बैग पड़ा मिला। जिसमें पॉलिथीन और मांस के टुकड़े थे।
जांच के दौरान पुलिस की नजर शव के हाथ पर गुदे नाम “राहुल” पर पड़ी। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी के पुराने मामलों को खंगालना शुरू किया। पता चला कि मोहल्ला चुन्नी की रहने वाली राहुल की पत्नी रूबी ने 18 नवंबर को कोतवाली में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शक होने पर पुलिस ने रूबी से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में धीरे-धीरे पूरी साजिश सामने आ गई। रूबी ने कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर राहुल की हत्या की थी।
पुलिस के मुताबिक, रूबी और गौरव के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। राहुल को इस रिश्ते पर शक था। 18 नवंबर की रात राहुल ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जिससे झगड़ा हुआ। इसी दौरान गुस्से और डर में आकर दोनों ने राहुल पर हमला कर दिया। गौरव ने लोहे की रॉड से और रूबी ने मूसल से वार किया। जिससे राहुल की मौत हो गई।
हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। बाजार से प्लास्टिक की पन्नी और बैग खरीदे गए और एक ग्राइंडर किराए पर लिया गया। रात में शव के टुकड़े किए गए। सिर और हाथ-पैर गंगा में बहा दिए गए, जबकि धड़ को पॉलिथीन में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया। खून से सने कपड़े और बैग जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई।
पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया ग्राइंडर, हथौड़ी, मोबाइल फोन, वाहन और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। एसपी संभल ने बताया कि मृतक के बच्चों से डीएनए जांच कराई जाएगी। ताकि कोर्ट में मजबूत सबूत पेश कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। इस वारदात के बाद दो मासूम बच्चे माता-पिता दोनों से वंचित हो गए हैं। जिनकी जिम्मेदारी अब रिश्तेदारों ने संभाल ली है।
