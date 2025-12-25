“मुस्कान कांड से भी खौफनाक! रूबी ने प्रेमी संग पति की हत्या, ग्राइंडर से काटा नाले में फेंका शव…कुत्ते नोच रहे थे

जांच के दौरान पुलिस की नजर शव के हाथ पर गुदे नाम “राहुल” पर पड़ी। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी के पुराने मामलों को खंगालना शुरू किया। पता चला कि मोहल्ला चुन्नी की रहने वाली राहुल की पत्नी रूबी ने 18 नवंबर को कोतवाली में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शक होने पर पुलिस ने रूबी से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में धीरे-धीरे पूरी साजिश सामने आ गई। रूबी ने कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर राहुल की हत्या की थी।