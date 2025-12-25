25 दिसंबर 2025,

सम्भल

“मुस्कान कांड से भी खौफनाक! रूबी ने प्रेमी संग पति की हत्या, ग्राइंडर से काटा नाले में फेंका शव…कुत्ते नोच रहे थे

पत्नी ने पहले पति की गुमशुदगी लिखवाई। फिर प्रेमी संग मिलकर की खौफनाक हत्या। ग्राइंडर से शव के टुकड़े कर नाले और गंगा में फेंके। कुत्ते नोच रहे थे। खुलासा हुआ तो पुलिस सन्न रह गई। मेरठ की मुस्कान से भी ज्यादा खतरनाक निकली रूबी जानिए दिल दहला देने वाली हत्या की पूरी कहानी

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mahendra Tiwari

Dec 25, 2025

पकड़ी गई आरोपी के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

पकड़ी गई आरोपी के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

संभल जिले के चंदौसी हत्याकांड ने हर किसी को सन्न कर देने वाला है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की न सिर्फ हत्या की, बल्कि शव के टुकड़े कर उन्हें अलग-अलग जगह ठिकाने लगा दिया। पुलिस के खुलासे ने पूरे इलाके को हिला दिया।

यह मामला 15 दिसंबर को तब सामने आया। जब चंदौसी में पतरौआ रोड पर ईदगाह के पास एक नाले में बिना सिर और पैरों का शव मिला। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शव बुरी हालत में था और पास ही एक बैग पड़ा मिला। जिसमें पॉलिथीन और मांस के टुकड़े थे।

ऐसे हुआ खुलासा तो सन्न रह गई पुलिस, पत्नी ने खुद दर्ज कराई थी गुमशुदगी

जांच के दौरान पुलिस की नजर शव के हाथ पर गुदे नाम “राहुल” पर पड़ी। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी के पुराने मामलों को खंगालना शुरू किया। पता चला कि मोहल्ला चुन्नी की रहने वाली राहुल की पत्नी रूबी ने 18 नवंबर को कोतवाली में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शक होने पर पुलिस ने रूबी से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में धीरे-धीरे पूरी साजिश सामने आ गई। रूबी ने कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर राहुल की हत्या की थी।

रूबी और गौरव के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग

पुलिस के मुताबिक, रूबी और गौरव के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। राहुल को इस रिश्ते पर शक था। 18 नवंबर की रात राहुल ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जिससे झगड़ा हुआ। इसी दौरान गुस्से और डर में आकर दोनों ने राहुल पर हमला कर दिया। गौरव ने लोहे की रॉड से और रूबी ने मूसल से वार किया। जिससे राहुल की मौत हो गई।

किराए पर ग्राइंडर लाकर शव के किए थे टुकड़े-टुकड़े

हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। बाजार से प्लास्टिक की पन्नी और बैग खरीदे गए और एक ग्राइंडर किराए पर लिया गया। रात में शव के टुकड़े किए गए। सिर और हाथ-पैर गंगा में बहा दिए गए, जबकि धड़ को पॉलिथीन में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया। खून से सने कपड़े और बैग जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई।

पुलिस ने प्रेमी और पत्नी को भेजा जेल

पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया ग्राइंडर, हथौड़ी, मोबाइल फोन, वाहन और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। एसपी संभल ने बताया कि मृतक के बच्चों से डीएनए जांच कराई जाएगी। ताकि कोर्ट में मजबूत सबूत पेश कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। इस वारदात के बाद दो मासूम बच्चे माता-पिता दोनों से वंचित हो गए हैं। जिनकी जिम्मेदारी अब रिश्तेदारों ने संभाल ली है।

Updated on:

25 Dec 2025 08:00 am

Published on:

25 Dec 2025 07:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / "मुस्कान कांड से भी खौफनाक! रूबी ने प्रेमी संग पति की हत्या, ग्राइंडर से काटा नाले में फेंका शव…कुत्ते नोच रहे थे

सम्भल

उत्तर प्रदेश

