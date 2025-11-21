दिनदहाड़े लूट से हड़कंप: सपा विधायक पिंकी यादव का सीएम योगी पर वार; बदमाश यूपी छोड़ गए तो फिर लूट कौन कर रहा?

सपा विधायक पिंकी यादव का सीएम योगी पर वार | Image Source - 'FB' @pinkiyadavmla
MLA pinky yadav questions cm yogi: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में निर्यातक के घर हुई बड़ी लूट की वारदात ने न केवल इलाके में दहशत फैला दी है बल्कि मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। चार हथियारबंद बदमाशों द्वारा पॉश कॉलोनी में घुसकर वारदात को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
घटना स्थल के पास ही रहने वाली असमोली विधानसभा की सपा विधायक पिंकी यादव मौके पर पहुंचीं और मीडिया से बातचीत में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोला।
विधायक पिंकी यादव ने कहा कि वारदात साबित करती है कि राज्य में अपराध पर पुलिस का नियंत्रण सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि पॉश कॉलोनी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में चार बदमाशों का घुस जाना और लूट कर भाग जाना, पुलिस दावों की पोल खोल देता है। उन्होंने कहा कि अगर राजधानी से लेकर जिलों तक सुरक्षा इतनी बेहतर है, तो फिर लगातार बढ़ रही लूट, हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं को कैसे समझा जाए?
विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी तंज कसा, जिसमें कहा गया था कि बदमाश या तो यूपी छोड़ चुके हैं या जेल में हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक सवाल पूछा कि अगर बदमाश यूपी छोड़कर जा चुके हैं तो फिर यहां लूट, हत्या, गैंगरेप और महिलाओं-बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं कौन कर रहा है? बदमाश आ कहां से आ रहे हैं? विधायक ने पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग