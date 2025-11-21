Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

दिनदहाड़े लूट से हड़कंप: सपा विधायक पिंकी यादव का सीएम योगी पर वार; बदमाश यूपी छोड़ गए तो फिर लूट कौन कर रहा?

Sambhal News: यूपी के संभल में निर्यातक के घर हुई बड़ी लूट के बाद सपा विधायक पिंकी यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बदमाश यूपी छोड़ चुके हैं, तो फिर लूट और हत्या जैसी घटनाएं कौन कर रहा है?

less than 1 minute read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 21, 2025

exporter house loot samajwadi mla pinky yadav questions cm yogi

सपा विधायक पिंकी यादव का सीएम योगी पर वार | Image Source - 'FB' @pinkiyadavmla

MLA pinky yadav questions cm yogi: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में निर्यातक के घर हुई बड़ी लूट की वारदात ने न केवल इलाके में दहशत फैला दी है बल्कि मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। चार हथियारबंद बदमाशों द्वारा पॉश कॉलोनी में घुसकर वारदात को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

घटना स्थल के पास ही रहने वाली असमोली विधानसभा की सपा विधायक पिंकी यादव मौके पर पहुंचीं और मीडिया से बातचीत में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोला।

सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागज़ों में सुधरी- सपा विधायक

विधायक पिंकी यादव ने कहा कि वारदात साबित करती है कि राज्य में अपराध पर पुलिस का नियंत्रण सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि पॉश कॉलोनी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में चार बदमाशों का घुस जाना और लूट कर भाग जाना, पुलिस दावों की पोल खोल देता है। उन्होंने कहा कि अगर राजधानी से लेकर जिलों तक सुरक्षा इतनी बेहतर है, तो फिर लगातार बढ़ रही लूट, हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं को कैसे समझा जाए?

बदमाश यूपी छोड़ चुके हैं - बयान पर विधायक का तंज

विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी तंज कसा, जिसमें कहा गया था कि बदमाश या तो यूपी छोड़ चुके हैं या जेल में हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक सवाल पूछा कि अगर बदमाश यूपी छोड़कर जा चुके हैं तो फिर यहां लूट, हत्या, गैंगरेप और महिलाओं-बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं कौन कर रहा है? बदमाश आ कहां से आ रहे हैं? विधायक ने पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 12:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / दिनदहाड़े लूट से हड़कंप: सपा विधायक पिंकी यादव का सीएम योगी पर वार; बदमाश यूपी छोड़ गए तो फिर लूट कौन कर रहा?

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल में महंत की पदयात्रा पर बवाल तेज: पुलिस बैरिकेडिंग पर बढ़ा विवाद, हजारों समर्थक जुटे; सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर

sambhal harihar temple procession controversy mahant police barricading
सम्भल

पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी! पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ से निकालकर किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

sambhal man arrested obscene remarks pm modi
सम्भल

योगी सरकार का संभल के लिए बड़ा मास्टर प्लान: 423 करोड़ की मेगा पर्यटन परियोजनाओं से बदलेगा स्वरूप

sambhal development masterplan 423 crore pilgrimage tourism yogi government
सम्भल

संभल जामा मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता: इंतजामिया कमेटी पर गंभीर धाराओं में FIR, निरीक्षण बीच में रोककर लौटी टीम

sambhal jama masjid asi team misbehavior fir inspection stopped
सम्भल

संभल के छात्रों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, पेंटिंग भेंट कर जीता दिल; सवालों के दिए सटीक जवाब

sambhal students meet president droupadi murmu
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.