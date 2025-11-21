दिनदहाड़े लूट से हड़कंप: सपा विधायक पिंकी यादव का सीएम योगी पर वार; बदमाश यूपी छोड़ गए तो फिर लूट कौन कर रहा?

विधायक पिंकी यादव ने कहा कि वारदात साबित करती है कि राज्य में अपराध पर पुलिस का नियंत्रण सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि पॉश कॉलोनी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में चार बदमाशों का घुस जाना और लूट कर भाग जाना, पुलिस दावों की पोल खोल देता है। उन्होंने कहा कि अगर राजधानी से लेकर जिलों तक सुरक्षा इतनी बेहतर है, तो फिर लगातार बढ़ रही लूट, हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं को कैसे समझा जाए?