अंतर्जनपदीय पशु चोरी गिरोह का भंडाफोड़! डकैती की तैयारी कर रहे 6 बदमाश धरे, चोरी के पशु और असलहे बरामद

अंतर्जनपदीय पशु चोरी गिरोह का भंडाफोड़! Image Source - 'FB' @sambhalpolice
Inter district cattle theft gang arrested sambhal: अंतर्जनपदीय पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से चोरी किए गए पांच पशु, दो अवैध तमंचे, छह कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह लंबे समय से कई जिलों में सक्रिय था और लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था।
एएसपी अनुकृति शर्मा ने प्रेसवार्ता में बताया कि 26 अक्टूबर की रात थाना बबराला क्षेत्र के गांव बाघऊ की मढैया में एक किसान के यहां से छह पशुओं की चोरी की गई थी। घटना के बाद पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को खुलासे की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद एक-एक कड़ी जोड़कर गिरोह का पूरा नेटवर्क सामने आ गया।
पुलिस ने खुलासा किया कि छानबीन के दौरान पांच अपराधी थाना जुनावई क्षेत्र के नूरपुर तिराहे पर डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए। आरोपी नेकपाल निवासी जहांपुर की मढैया, शकीर निवासी दहगवां बदायूं, नेकपाल उर्फ जनका निवासी अतरासी बहजोई, चमन निवासी मलकपुर अनूपशहर बुलंदशहर, पप्पू शर्मा निवासी बेरपुर जुनावई हैं। ये आरोपी कई जिलों में सक्रिय थे और नियमित रूप से चोरी तथा डकैती की साजिश रचते पाए जाते थे।
गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने जनपद बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित आवास विकास कॉलोनी में सोनू नामक व्यक्ति के घर से चोरी किए गए पांच पशु बरामद किए। पुलिस ने सोनू को भी हिरासत में लिया, क्योंकि उसने चोरी के पशुओं को खरीदकर अपराधियों की मदद की थी।
पुलिस ने बताया कि गिरोह के पास दो अवैध तमंचे, छह कारतूस और एक चाकू भी मिला है, जिससे साफ है कि ये अपराधी डकैती जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। समय रहते पुलिस कार्रवाई न करती तो एक और बड़ी घटना होने की आशंका थी।
एएसपी ने कहा कि सभी अपराधियों को थाना बबराला में दर्ज मामलों के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे गिरोहों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में अपराध पर नियंत्रण कायम रहे।
एएसपी अनुकृति शर्मा ने अपराधियों के रिकॉर्ड का खुलासा करते हुए बताया कि गिरोह के सदस्य कई जनपदों में सक्रिय थे और इन पर भारी संख्या में मामले दर्ज हैं। चमन पर 24 मुकदमे, नेकपाल उर्फ जनका पर 17 मुकदमे, लेखपाल उर्फ बट पर 4 मुकदमे, शाकिर पर 12 मुकदमे, सोनू पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। अधिकारी ने बताया कि ये सभी बेहद शातिर और संगठित अपराधी हैं, जो मिलकर जिले और आसपास के क्षेत्रों में वारदातें करते थे।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग