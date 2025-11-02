अंतर्जनपदीय पशु चोरी गिरोह का भंडाफोड़! डकैती की तैयारी कर रहे 6 बदमाश धरे, चोरी के पशु और असलहे बरामद

एएसपी अनुकृति शर्मा ने अपराधियों के रिकॉर्ड का खुलासा करते हुए बताया कि गिरोह के सदस्य कई जनपदों में सक्रिय थे और इन पर भारी संख्या में मामले दर्ज हैं। चमन पर 24 मुकदमे, नेकपाल उर्फ जनका पर 17 मुकदमे, लेखपाल उर्फ बट पर 4 मुकदमे, शाकिर पर 12 मुकदमे, सोनू पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। अधिकारी ने बताया कि ये सभी बेहद शातिर और संगठित अपराधी हैं, जो मिलकर जिले और आसपास के क्षेत्रों में वारदातें करते थे।