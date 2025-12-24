चार महीने की शादी, ससुराल में पकड़ा गया प्रेमी, थाने में पंचायत के बाद पति को छोड़ प्रेमी संग गई विवाहिता

Sambhal News Today Hindi:उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज चार महीने बाद एक विवाहिता ने अपने पति के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। महिला ने गांव और पंचायत के सामने यह स्वीकार किया कि वह अपने प्रेमी के साथ ही जीवन बिताना चाहती है, जिसके बाद पंचायत के फैसले से वह प्रेमी के साथ चली गई। इस घटना को लेकर इलाके में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा।