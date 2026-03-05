ईरान-इजराइल जंग का साया संभल के हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर, 30 हजार कारीगरों की रोजी-रोटी पर मंडराया संकट

संभल लंबे समय से पीतल और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के लिए जाना जाता है, जहां हजारों परिवार इसी उद्योग पर निर्भर हैं। कारोबारियों का कहना है कि यदि मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ते हैं या युद्ध लंबा खिंचता है, तो इसका सीधा असर विदेशी बाजारों में होने वाले निर्यात पर पड़ सकता है। इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, बल्कि कारीगरों की आजीविका पर भी संकट खड़ा हो सकता है।