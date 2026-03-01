संभल में होलिका दहन के दौरान सनसनी: ग्रामीण ने हाथ जोड़कर लगाई आग में छलांग, बचाने गया युवक भी झुलसा

गांव के निवासी नीरेश कुमार ने इस मौके पर साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों के बीच पहुंचकर वीरपाल को पकड़ लिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर बाहर निकाला। आग से बाहर निकलते ही वीरपाल घबराकर जंगल की ओर भागने लगा। यह देखकर ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर जाकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसके जले हुए कपड़े हटाए और उसे वापस गांव लेकर आए।