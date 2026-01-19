संभल में बर्क परिवार के बयान से सियासी तूफान: “कयामत” टिप्पणी पर राजनीति में उबाल, तेज हुई बयानबाजी

ममलूकुर्रहमान बर्क का नाम इससे पहले भी विवादों में रह चुका है। 19 दिसंबर 2024 को संभल के थाना नखासा में उनके खिलाफ बिजली कर्मियों को धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला उस समय सामने आया जब बिजली विभाग का चेकिंग अभियान चल रहा था और कथित तौर पर उन्होंने कर्मियों को धमकी दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे सरकार बदलने पर बिजली कर्मियों का “कबाड़ा” करने जैसी बात कहते दिखाई दिए थे। यह प्रकरण आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है।