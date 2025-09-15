UP News: मंदबुद्धि किशोरी हुई गर्भवती! पेट दर्द ने खोला राज, सदमे में परिवार

Mentally challenged girl pregnant in sambhal UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक मजदूर की मानसिक रूप से कमजोर बेटी गर्भवती हो गई है, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मच गया है। गाँव के लोग इस घटना को दुष्कर्म बता रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।