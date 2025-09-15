Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

UP News: मंदबुद्धि किशोरी हुई गर्भवती! पेट दर्द ने खोला राज, सदमे में परिवार

UP News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। एक गरीब मजदूर की मानसिक रूप से कमजोर बेटी गर्भवती पाई गई है। इस घटना ने गाँव के लोगों को झकझोर कर रख दिया है।

सम्भल

Mohd Danish

Sep 15, 2025

mentally challenged girl pregnant rape allegations sambhal UP News
UP News: मंदबुद्धि किशोरी हुई गर्भवती! Image Source - Pexels

Mentally challenged girl pregnant in sambhal UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक मजदूर की मानसिक रूप से कमजोर बेटी गर्भवती हो गई है, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मच गया है। गाँव के लोग इस घटना को दुष्कर्म बता रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

पेट दर्द ने खोला राज

यह घटना तब सामने आई जब किशोरी को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। उसके परिजनों ने जब उसे डॉक्टर को दिखाया, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। रिपोर्ट में किशोरी के गर्भवती होने की बात सामने आई। इस खबर से परिवार सदमे में आ गया। चूंकि किशोरी मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए वह इस बारे में कुछ भी बता नहीं पाई।

कार्रवाई का इंतजार

फिलहाल इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं है। गाँव में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग आरोपी की पहचान को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। परिवार ने किशोरी को इलाज के लिए रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है, लेकिन न्याय की तलाश अभी भी जारी है।

कानूनी विकल्प और सामाजिक दायित्व

यह घटना समाज के सामने एक गंभीर चुनौती पेश करती है। यह न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाती है, बल्कि मानसिक रूप से कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए सामाजिक जिम्मेदारी को भी उजागर करती है। यह ज़रूरी है कि परिवार और समाज दोनों ही आगे आएं और इस मामले में न्याय सुनिश्चित करें।

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / UP News: मंदबुद्धि किशोरी हुई गर्भवती! पेट दर्द ने खोला राज, सदमे में परिवार

