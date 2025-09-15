UP News: मंदबुद्धि किशोरी हुई गर्भवती! पेट दर्द ने खोला राज, सदमे में परिवार

Mentally challenged girl pregnant in sambhal UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक मजदूर की मानसिक रूप से कमजोर बेटी गर्भवती हो गई है, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मच गया है। गाँव के लोग इस घटना को दुष्कर्म बता रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
यह घटना तब सामने आई जब किशोरी को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। उसके परिजनों ने जब उसे डॉक्टर को दिखाया, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। रिपोर्ट में किशोरी के गर्भवती होने की बात सामने आई। इस खबर से परिवार सदमे में आ गया। चूंकि किशोरी मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए वह इस बारे में कुछ भी बता नहीं पाई।
फिलहाल इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं है। गाँव में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग आरोपी की पहचान को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। परिवार ने किशोरी को इलाज के लिए रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है, लेकिन न्याय की तलाश अभी भी जारी है।
यह घटना समाज के सामने एक गंभीर चुनौती पेश करती है। यह न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाती है, बल्कि मानसिक रूप से कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए सामाजिक जिम्मेदारी को भी उजागर करती है। यह ज़रूरी है कि परिवार और समाज दोनों ही आगे आएं और इस मामले में न्याय सुनिश्चित करें।