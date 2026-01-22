संभल में स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का हमला: अखिलेश यादव को दी सरयू के जल में डूब मरने की चेतावनी

Swami Roopendra Prakash Akhilesh Yadav:यूपी के संभल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हरिद्वार के प्राचीन अवधूत आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने जमकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम भक्तों के खून से सरयू नदी लाल हो गई थी और ऐसे लोगों को सरयू के जल में डूब मर जाना चाहिए।