दरवाजा बंद… और चोरी चालू! संभल में चोरों ने परिवार को कमरे में कैद कर उड़ाए दो लाख के गहने और नकदी

Sambhal Crime News: यूपी के संभल जिले के थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र के अलावलपुर गांव में बुधवार रात एक हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने सोते हुए परिवार को एक कमरे में बंद कर पहले उन्हें कैद किया और फिर आराम से चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है।
गांव के निवासी जय कुमार पुत्र बाबू सिंह अपने पूरे परिवार के साथ घर में सो रहे थे। आधी रात को अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर पहले परिवार को एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। परिवार कुछ समझ पाता, उससे पहले चोरों ने दूसरी जगह अलमारी पर हाथ साफ कर दिया।
परिजनों के अनुसार, चोर अलमारी में रखे करीब दो लाख रुपये की नकदी, सोने-चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। चोरों ने बिना किसी डर के पूरे घर में घंटों तसल्ली से चोरी की और परिवार के लोग कमरे में बंद शोर मचाते रहे।
सुबह जब घर के सदस्यों ने जोर-जोर से शोर मचाया तो पड़ोसियों की नींद खुली। उन्होंने आकर दरवाजा खोला, तब जाकर परिवार बाहर निकला और पूरी घटना का खुलासा हुआ। परिवार बेसुध हालत में था और गांव के लोगों में भी खौफ छा गया।
घटना की सूचना मिलते ही थाना कुढ़ फतेहगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित जय कुमार ने थाने में चोरी की लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
घटना के बाद गांव अलावलपुर में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से रात में गश्त बढ़ाने, गली-चौराहों पर लाइट लगाने और गांव की सुरक्षा के लिए पुलिस सहायता चौकी स्थापित करने की मांग की है। यह वारदात दर्शाती है कि अब चोरों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं।