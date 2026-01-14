बहन की सगाई की खुशियों पर चला बुलडोजर: 27 बीघा सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, गांव में मची अफरा-तफरी

कार्रवाई के दौरान सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य तब सामने आया, जब एक ऐसे घर को तोड़ा गया, जहां उसी दिन मंगनी की रस्म होनी थी। परिवार के एक युवक ने बताया कि उसकी चचेरी बहन की सगाई थी और सभी लोग तैयार होकर समारोह के लिए निकलने वाले थे। इसी बीच बुलडोजर उनके घर पहुंच गया। युवक का कहना था कि आखिर आज ही का दिन इस कार्रवाई के लिए क्यों चुना गया।