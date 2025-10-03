संभल में बुलडोजर का खौफ! लोग खुद ढहाने लगे मस्जिद की दीवारें, मैरिज हॉल जरा-सी देर में बना मलबा; ओवैसी बोले- हालात डरावने

Bulldozer action marriage hall mosque demolition in Sambhal: संभल जिले के राया बुजुर्ग गांव में गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। तालाब की जमीन पर बने 30 हजार वर्गफीट के अवैध मैरिज हॉल को 4 बुलडोजरों की मदद से महज 4 घंटे में जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और दोपहर 3:30 बजे तक चली। हॉल का गेट नहीं तोड़ा गया, लेकिन पूरी इमारत ढहा दी गई।