महाअष्टमी पर चामुंडा धाम सजा दिव्यता से: 56 भोग, भव्य आरती और कन्या पूजन के बीच श्रद्धा का सैलाब

Mahashtami News: संभल के ऐतिहासिक चामुंडा मंदिर में चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी इस बार बेहद भव्य और आस्था से परिपूर्ण माहौल में मनाई गई। करीब 800 साल पुराने इस सिद्धपीठ में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे फूलों से इस तरह सजाया गया कि पूरा भवन ‘फूलों का बंगला’ बन गया, जिसने हर आने वाले भक्त को मंत्रमुग्ध कर दिया।