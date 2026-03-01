9 बहनों के सिर से उठा भाई का साया, परिवार का सहारा छीन ले गई मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Sambhal Accident News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। बाइक सवार मामा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी भांजी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया।