20 दिन की फरारी, फिर कोर्ट में ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामा; जब भरी अदालत में अपनी ही जिद पर अड़ गई प्रेमिका!

20 दिन की फरारी, फिर कोर्ट में 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा | Image Source - Pexels
Sambhal Love Case: यूपी के संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में एक प्रेम कहानी ने उस समय नाटकीय मोड़ ले लिया, जब 20 दिन तक फरार रहने के बाद एक युवती अपने प्रेमी के साथ वापस लौटी और सीधे थाने पहुंच गई। दोनों ने पुलिस के सामने शादी करने का दावा किया, जिसके बाद मामले ने कानूनी रूप ले लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को नगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का निर्णय लिया, ताकि युवती की उम्र और उसकी इच्छा की पुष्टि की जा सके।
बताया जा रहा है कि युवती और युवक के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अलग-अलग समुदाय से थे, जिस कारण यह संबंध परिवारों के लिए स्वीकार्य नहीं था। चोरी-छुपे मुलाकातों के बीच दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया और 4 मार्च को युवती घर से बहाने से निकलकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब युवती का पता नहीं चला तो परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई।
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें युवती के प्रेमी के साथ जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने युवक के परिवार पर दबाव बनाया, जिसके चलते 20 मार्च को दोनों वापस लौट आए। थाने में पूछताछ के दौरान युवती ने साफ तौर पर कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी और अब उसने प्रेमी के साथ शादी कर ली है।
मामले को स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने दोनों को नगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। यहां युवती ने अपने शैक्षिक दस्तावेज प्रस्तुत कर खुद को बालिग साबित किया। इतना ही नहीं, उसने खुले तौर पर कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। परिवार द्वारा नाबालिग होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन युवती की दृढ़ता ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया।
मजिस्ट्रेट के निर्देश पर युवती के दस्तावेजों की जांच गांव के प्राथमिक विद्यालय से कराई गई, जो पूरी तरह सही पाए गए। इसके बाद युवती के बालिग होने की पुष्टि हो गई। कानून के अनुसार बालिग होने पर उसकी इच्छा को प्राथमिकता दी गई और अंततः पुलिस ने उसे प्रेमी और उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया। इस फैसले के बाद युवती अपने प्रेमी के साथ खुशी-खुशी चली गई, जबकि यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग