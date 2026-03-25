20 दिन की फरारी, फिर कोर्ट में ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामा; जब भरी अदालत में अपनी ही जिद पर अड़ गई प्रेमिका!

Sambhal Love Case: यूपी के संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में एक प्रेम कहानी ने उस समय नाटकीय मोड़ ले लिया, जब 20 दिन तक फरार रहने के बाद एक युवती अपने प्रेमी के साथ वापस लौटी और सीधे थाने पहुंच गई। दोनों ने पुलिस के सामने शादी करने का दावा किया, जिसके बाद मामले ने कानूनी रूप ले लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को नगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का निर्णय लिया, ताकि युवती की उम्र और उसकी इच्छा की पुष्टि की जा सके।