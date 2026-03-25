25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

20 दिन की फरारी, फिर कोर्ट में ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामा; जब भरी अदालत में अपनी ही जिद पर अड़ गई प्रेमिका!

Sambhal News: संभल में 20 दिन की फरारी के बाद प्रेमी संग लौटी युवती ने कोर्ट में बालिग होने के प्रमाण देकर सबको चौंका दिया। मजिस्ट्रेट के सामने अपनी जिद पर अड़ी युवती को जांच के बाद उसके प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी गई।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Mar 25, 2026

sambhal love case court drama 20 days

20 दिन की फरारी, फिर कोर्ट में 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा | Image Source - Pexels

Sambhal Love Case: यूपी के संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में एक प्रेम कहानी ने उस समय नाटकीय मोड़ ले लिया, जब 20 दिन तक फरार रहने के बाद एक युवती अपने प्रेमी के साथ वापस लौटी और सीधे थाने पहुंच गई। दोनों ने पुलिस के सामने शादी करने का दावा किया, जिसके बाद मामले ने कानूनी रूप ले लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को नगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का निर्णय लिया, ताकि युवती की उम्र और उसकी इच्छा की पुष्टि की जा सके।

प्रेम संबंध बना विवाद की वजह

बताया जा रहा है कि युवती और युवक के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अलग-अलग समुदाय से थे, जिस कारण यह संबंध परिवारों के लिए स्वीकार्य नहीं था। चोरी-छुपे मुलाकातों के बीच दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया और 4 मार्च को युवती घर से बहाने से निकलकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब युवती का पता नहीं चला तो परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई।

पुलिस जांच में सामने आई सच्चाई

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें युवती के प्रेमी के साथ जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने युवक के परिवार पर दबाव बनाया, जिसके चलते 20 मार्च को दोनों वापस लौट आए। थाने में पूछताछ के दौरान युवती ने साफ तौर पर कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी और अब उसने प्रेमी के साथ शादी कर ली है।

कोर्ट में युवती की जिद

मामले को स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने दोनों को नगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। यहां युवती ने अपने शैक्षिक दस्तावेज प्रस्तुत कर खुद को बालिग साबित किया। इतना ही नहीं, उसने खुले तौर पर कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। परिवार द्वारा नाबालिग होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन युवती की दृढ़ता ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया।

जांच के बाद प्रेमी के साथ जाने की मिली अनुमति

मजिस्ट्रेट के निर्देश पर युवती के दस्तावेजों की जांच गांव के प्राथमिक विद्यालय से कराई गई, जो पूरी तरह सही पाए गए। इसके बाद युवती के बालिग होने की पुष्टि हो गई। कानून के अनुसार बालिग होने पर उसकी इच्छा को प्राथमिकता दी गई और अंततः पुलिस ने उसे प्रेमी और उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया। इस फैसले के बाद युवती अपने प्रेमी के साथ खुशी-खुशी चली गई, जबकि यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / 20 दिन की फरारी, फिर कोर्ट में ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामा; जब भरी अदालत में अपनी ही जिद पर अड़ गई प्रेमिका!

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

9 बहनों के सिर से उठा भाई का साया, परिवार का सहारा छीन ले गई मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

sambhal road accident uncle death niece injured
सम्भल

संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर केस: सुनवाई टलने से बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने दी अगली तारीख

sambhal jama masjid harihar temple case update
सम्भल

संभल में दर्दनाक सड़क हादसा: रोडवेज बस से कुचलकर बुजुर्ग की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

sambhal roadways bus accident death
सम्भल

संभल में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत, 9 घायल, कार और टेंपो की हुई टक्कर

सम्भल

एक पल में उजड़ गया परिवार: संभल में ट्रेन हादसे ने छीनी तीन बच्चों के पिता की जिंदगी, 40 मिनट तक तड़पता रहा युवक

sambhal train accident man death
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.