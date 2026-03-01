संभल में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत, 9 घायल, कार और टेंपो की हुई टक्कर

आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर रविवार की शाम एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने खुशियों भरे परिवारों को मातम में बदल दिया। धनारी थाना क्षेत्र के उधरनपुर गांव के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे में एक युवती और महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी भयावह थी कि टेंपो लोहे का ढेर बन गया और उसमें सवार चीख-पुकार मच गई। पुलिस और 108 एंबुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बहजोई सीएचसी पहुंचाया, जहां से 5 की नाजुक हालत देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।