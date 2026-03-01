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एक पल में उजड़ गया परिवार: संभल में ट्रेन हादसे ने छीनी तीन बच्चों के पिता की जिंदगी, 40 मिनट तक तड़पता रहा युवक

Sambhal Accident: संभल के बहजोई क्षेत्र में साले को छोड़कर लौट रहे एक युवक की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद वह करीब 40 मिनट तक पटरी पर तड़पता रहा, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में मातम छा गया।

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सम्भल

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Mohd Danish

Mar 19, 2026

sambhal train accident man death

संभल में ट्रेन हादसे ने छीनी तीन बच्चों के पिता की जिंदगी..

Sambhal Train Accident: संभल जनपद में एक बेहद दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, जहां एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वह अपने साले को बस तक छोड़कर वापस घर लौट रहा था। हादसे के बाद काफी देर तक उसकी पहचान नहीं हो सकी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। बाद में जब परिजन पहुंचे, तब पूरे मामले की सच्चाई सामने आई और परिवार में कोहराम मच गया।

फाटक के पास हुआ खौफनाक मंजर

यह हादसा संभल की चंदौसी तहसील के थाना बहजोई क्षेत्र के गांव लहराबन फाटक के पास गुरुवार दोपहर करीब 3:45 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार, बरेली कैंट-पानीपत ट्रेन की चपेट में आने से गांव मुल्हेटा निवासी 30 वर्षीय बबलू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मृतक का सिर बुरी तरह कुचल गया और शरीर का एक हिस्सा अलग हो गया, जिससे मौके का दृश्य देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।

40 मिनट तक पटरी पर तड़पता रहा युवक

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, बबलू कुमार अपने साले को किसी वाहन तक छोड़ने के लिए फाटक पार कर गया था। साले के जाने के बाद जब वह वापस घर लौट रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और वह उसकी चपेट में आ गया। हादसे के बाद बबलू करीब 40 मिनट तक पटरी पर घायल अवस्था में पड़ा रहा, लेकिन समय पर मदद न मिलने के कारण उसकी जान नहीं बच सकी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलने पर मझोला शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। साथ ही जीआरपी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की गई।

तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

मृतक बबलू कुमार अपने पीछे मां उर्मिला देवी, पत्नी डोली, दो बेटे और एक बेटी को छोड़ गए हैं। उनके बड़े बेटे की उम्र महज 10 साल है। इस हादसे के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से मौत।

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Published on:

19 Mar 2026 07:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / एक पल में उजड़ गया परिवार: संभल में ट्रेन हादसे ने छीनी तीन बच्चों के पिता की जिंदगी, 40 मिनट तक तड़पता रहा युवक

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