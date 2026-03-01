एक पल में उजड़ गया परिवार: संभल में ट्रेन हादसे ने छीनी तीन बच्चों के पिता की जिंदगी, 40 मिनट तक तड़पता रहा युवक

Sambhal Train Accident: संभल जनपद में एक बेहद दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, जहां एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वह अपने साले को बस तक छोड़कर वापस घर लौट रहा था। हादसे के बाद काफी देर तक उसकी पहचान नहीं हो सकी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। बाद में जब परिजन पहुंचे, तब पूरे मामले की सच्चाई सामने आई और परिवार में कोहराम मच गया।