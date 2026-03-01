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तेल भरवाते ही लगी भयंकर आग, संभल में गैस किट वैन बनी आग का गोला, जलती वैन खींचकर दूर ले गए कर्मचारी

Sambhal Incident: यूपी के संभल के एक पेट्रोल पंप पर गैस किट लगी वैन में पेट्रोल भरते समय अचानक आग लग गई। कर्मचारियों की सूझबूझ से जलती गाड़ी को दूर ले जाकर बड़ा हादसा टाल दिया गया, हालांकि वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

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सम्भल

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Mohd Danish

Mar 17, 2026

petrol pump cng van fire sambhal incident

संभल में गैस किट वैन बनी आग का गोला..

CNG Van Fire Sambhal: संभल जिले के आगरा-मुरादाबाद हाईवे स्थित एक पेट्रोल पंप पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पेट्रोल भरवाने आई गैस किट लगी मारुति वैन में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि पूरा पंप परिसर दहशत में आ गया। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

तेल भरते वक्त इंजन में भड़की आग

यह घटना गुन्नौर तहसील के थाना धनारी क्षेत्र के भकरौली गांव स्थित पेट्रोल पंप की है। जानकारी के अनुसार, गैस किट लगी एक मारुति वैन पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर पहुंची थी। जैसे ही कर्मचारी तेल भरने लगे, अचानक वैन के इंजन से धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में आग की लपटें उठने लगीं। मौके पर मौजूद लोग घबरा गए और वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

कर्मचारियों ने दिखाई बहादुरी, टला बड़ा खतरा

आग तेजी से फैलती देख पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तुरंत फायर इंस्ट्रूमेंट से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में कर्मचारियों और कुछ स्थानीय लोगों ने जोखिम उठाते हुए जलती हुई वैन को धक्का देकर और खींचकर पेट्रोल पंप से दूर एक खाली मैदान में पहुंचा दिया। उनकी इस बहादुरी से पंप पर खड़े अन्य वाहनों और टैंकों तक आग पहुंचने से बच गई।

घंटों तक जलती रही वैन, पूरी तरह खाक

मैदान में पहुंचने के बाद वैन पूरी तरह आग का गोला बन गई और करीब एक घंटे तक लगातार जलती रही। आग इतनी भयानक थी कि पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों की मदद और प्रयासों के बाद करीब दो घंटे में आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।

पुलिस ने शुरू की जांच, कई सवाल बरकरार

थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि घटना की औपचारिक सूचना उन्हें नहीं दी गई थी, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर मामले का संज्ञान लिया गया है। पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है और जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी और वैन किसकी थी।

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Published on:

17 Mar 2026 07:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / तेल भरवाते ही लगी भयंकर आग, संभल में गैस किट वैन बनी आग का गोला, जलती वैन खींचकर दूर ले गए कर्मचारी

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