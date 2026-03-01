तेल भरवाते ही लगी भयंकर आग, संभल में गैस किट वैन बनी आग का गोला, जलती वैन खींचकर दूर ले गए कर्मचारी

CNG Van Fire Sambhal: संभल जिले के आगरा-मुरादाबाद हाईवे स्थित एक पेट्रोल पंप पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पेट्रोल भरवाने आई गैस किट लगी मारुति वैन में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि पूरा पंप परिसर दहशत में आ गया। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।