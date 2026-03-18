संभल में रंगीन पार्टी! नोटों की बारिश, बार-बालाओं को गोद में बैठकर डांस… अब पुलिस एक्शन मोड में

मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन भी सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। अधिकारियों के अनुसार, अगर जांच में नियमों के उल्लंघन और अश्लील कार्यक्रम की पुष्टि होती है, तो न सिर्फ आयोजकों बल्कि रिसॉर्ट के लाइसेंस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जिलेभर में ऐसे आयोजनों पर निगरानी और कड़ी की जाएगी, ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल बनाए रखा जा सके।