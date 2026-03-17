बंदरों के आतंक से परेशान किसान ने अपनाया ‘भालू अवतार’, संभल में फसल बचाने का निकाला अनोखा जुगाड़

फिरोजपुर गांव में बंदरों की समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ग्रामीण अनमोल गर्ग बताते हैं कि बंदर इतनी तेजी से हमला करते हैं कि जरा सी चूक होने पर वे भारी नुकसान कर देते हैं। कभी घरों से रोटी और खाने का सामान ले जाते हैं तो कभी कपड़े और अन्य चीजों को भी खराब कर देते हैं।