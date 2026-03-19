UP Rain: यूपी के संभल में अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश ने दी दस्तक, गर्मी से मिली राहत

गुरुवार सुबह जब संभल के लोगों की आंख खुली, तो मौसम सुहाना था। सुबह 8 बजे तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा, जो पिछले एक महीने के औसत तापमान से करीब 5 डिग्री कम है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की बात करें तो यह 156 दर्ज किया गया है। हालांकि यह पूरी तरह 'साफ' हवा नहीं है, लेकिन बारिश के बाद वातावरण में जमी धूल बैठने से लोगों को सांस लेने में थोड़ी राहत महसूस हो रही है।