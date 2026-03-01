IPS लव स्टोरी का ग्रैंड मोमेंट: संभल SP केके बिश्नोई और बरेली SP अंशिका वर्मा की सगाई में दिखा रॉयल अंदाज

IPS लव स्टोरी का ग्रैंड मोमेंट..
KK Bishnoi Anshika Verma: गुरुवार को संभल में एक बेहद खास और चर्चित समारोह देखने को मिला, जब संभल के एसपी केके बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच सगाई कर ली। इस समारोह में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और दोनों परिवारों के करीबी सदस्य मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में पारिवारिक माहौल के साथ-साथ एक शाही झलक भी देखने को मिली, जिसने इस सगाई को खास बना दिया।
सगाई के बाद अब शादी के सभी प्रमुख कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। 27 मार्च को बाड़मेर जिले में हल्दी और संगीत की रस्में होंगी, जबकि 29 मार्च को शादी का मुख्य समारोह संपन्न होगा। इसके बाद 30 मार्च को जोधपुर में भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर परिवार और प्रशासनिक हलकों में खास उत्साह देखा जा रहा है।
दोनों आईपीएस अधिकारियों की प्रेम कहानी साल 2023 में गोरखपुर से शुरू हुई थी। उस समय केके बिश्नोई एसपी सिटी के पद पर तैनात थे, जबकि अंशिका वर्मा प्रशिक्षण के दौरान वहां मौजूद थीं। ड्यूटी के दौरान हुई मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और फिर यही रिश्ता प्रेम में बदल गया। करीब तीन साल के इस सफर के बाद अब दोनों ने अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का फैसला लिया है।
केके बिश्नोई यूपी कैडर के 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में संभल के एसपी हैं। वे राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमना गांव के निवासी हैं। वहीं अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और इस समय बरेली में एसपी के पद पर कार्यरत हैं। अंशिका प्रयागराज की रहने वाली हैं और उन्होंने नोएडा से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद गलगोटिया कॉलेज से बीटेक किया। यूपीएससी में उन्होंने दूसरे प्रयास में 136वीं रैंक हासिल की थी।
अंशिका वर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 6 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। उनकी कार्यशैली, फिटनेस और पब्लिक इंटरैक्शन को लोग काफी पसंद करते हैं। वहीं केके बिश्नोई भी अपने अनोखे पुलिसिंग स्टाइल और सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जिससे उनकी छवि एक प्रभावशाली अधिकारी के रूप में बनी हुई है।
इससे पहले दोनों अधिकारी होली के दौरान भी काफी चर्चा में रहे थे। बरेली में अंशिका वर्मा ने काला चश्मा पहनकर ‘लंदन ठुमकदा’ गाने पर डांस किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं संभल में केके बिश्नोई ने फिल्मी अंदाज़ में ‘धुरंधर’ स्टाइल में एंट्री लेते हुए डांस किया था। इन दोनों के अंदाज़ ने जनता के बीच उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया।
केके बिश्नोई ने अपने कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित मामलों को सुलझाया है। संभल में 100 करोड़ से अधिक के बीमा धोखाधड़ी घोटाले का खुलासा उनके नेतृत्व में हुआ, जिसमें 70 से अधिक गिरफ्तारियां की गईं। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 26 जनवरी 2025 को प्लैटिनम पदक और उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नवंबर 2024 में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को उन्होंने कुशल रणनीति से नियंत्रित किया, जिससे उनकी प्रशासनिक क्षमता की सराहना हुई।
संभल में बिटकॉइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ भी उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। इस मामले में आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया गया और पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस तरह के मामलों में उनकी सख्ती ने उन्हें एक प्रभावी और निर्णायक अधिकारी के रूप में स्थापित किया है।
अंशिका वर्मा ने भी अपने कार्यकाल में कई अहम मामलों का खुलासा किया है। उन्होंने बदमाश डायना की गिरफ्तारी और स्टांप घोटाले का पर्दाफाश कर अपनी पहचान बनाई। इसके लिए उन्हें डीजीपी सम्मान भी मिला। मार्च 2025 में दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला शिखर सम्मेलन में उन्हें ‘वुमेन आइकन अवार्ड’ से सम्मानित किया गया, जो उनके कार्य और महिला सशक्तिकरण के प्रति योगदान को दर्शाता है।
दोनों आईपीएस अधिकारियों की यह जोड़ी अब न सिर्फ प्रशासनिक सेवा में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई शुरुआत करने जा रही है। उनकी प्रेम कहानी, कार्यशैली और लोकप्रियता ने उन्हें एक प्रेरणादायक कपल बना दिया है। आने वाले दिनों में उनकी शादी का समारोह भी चर्चा का केंद्र बना रहेगा।
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