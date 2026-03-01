IPS लव स्टोरी का ग्रैंड मोमेंट: संभल SP केके बिश्नोई और बरेली SP अंशिका वर्मा की सगाई में दिखा रॉयल अंदाज

केके बिश्नोई ने अपने कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित मामलों को सुलझाया है। संभल में 100 करोड़ से अधिक के बीमा धोखाधड़ी घोटाले का खुलासा उनके नेतृत्व में हुआ, जिसमें 70 से अधिक गिरफ्तारियां की गईं। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 26 जनवरी 2025 को प्लैटिनम पदक और उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नवंबर 2024 में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को उन्होंने कुशल रणनीति से नियंत्रित किया, जिससे उनकी प्रशासनिक क्षमता की सराहना हुई।