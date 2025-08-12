12 अगस्त 2025,

मंगलवार

शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

ई-पेपर

सम्भल

Sambhal News: संभल में गंगा का कहर! चिरवारा बंधा टूटा, कई गांवों में बाढ़ का खतरा, विभाग अलर्ट मोड पर

Sambhal News: संभल के जुनावई ब्लॉक में गंगा नदी ने चिरवारा गांव के पास बंधा तोड़ दिया, जिससे डुमायल, सिंघोला पुख्ता, पीरहादुर और चिरवारा समेत कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 12, 2025

Sambhal News: संभल में गंगा का कहर! Image Source - Social Media

Sambhal chirwara ganga dyke breach flood threat: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जुनावई ब्लॉक में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज कटान के चलते चिरवारा गांव के पास बना बंधा मंगलवार सुबह टूट गया। इस घटना से डुमायल, सिंघोला पुख्ता, पीरहादुर और चिरवारा समेत कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल है, जबकि प्रशासन और बाढ़ खंड विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है।

तेज कटान से टूटा बंधा

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ते हुए चिरवारा गांव के समीप बने बंधे तक पहुंच गया। पानी के तेज दबाव और कटान के कारण बंधा टूट गया, जिससे गंगा का पानी गांवों की ओर बढ़ने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जलस्तर और बढ़ा तो आसपास के अन्य गांव भी जलमग्न हो सकते हैं।

जंगली जानवर बना वजह

बाढ़ खंड विभाग के एई अनिल कुमार ने बताया कि ‘सेई’ नाम का एक जंगली जानवर बंधे के नीचे गड्ढा कर देता है, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो गई और अंततः बंधा कट गया। उन्होंने कहा कि टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आवश्यक सामग्री जुटाने का कार्य शुरू कर दिया है।

विभाग अलर्ट मोड पर

घटना की सूचना मिलते ही बदायूं जनपद के बाढ़ खंड विभाग की टीम, एई अनिल कुमार और जेई रमेश चंद के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। बंधा बंद करने और पानी के प्रवाह को गांवों की ओर जाने से रोकने के लिए बालू की बोरियां, मिट्टी और अन्य संसाधन जुटाए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि जल्द ही टूटा हिस्सा भरकर खतरे को टाल दिया जाएगा।

ग्रामीणों में दहशत

फिलहाल ग्रामीण अपने घरों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग लगातार गंगा के जलस्तर पर निगाह बनाए हुए हैं। प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

Published on:

12 Aug 2025 11:02 am

Sambhal News: संभल में गंगा का कहर! चिरवारा बंधा टूटा, कई गांवों में बाढ़ का खतरा, विभाग अलर्ट मोड पर

