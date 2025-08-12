Sambhal News: संभल में गंगा का कहर! चिरवारा बंधा टूटा, कई गांवों में बाढ़ का खतरा, विभाग अलर्ट मोड पर

Sambhal chirwara ganga dyke breach flood threat: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जुनावई ब्लॉक में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज कटान के चलते चिरवारा गांव के पास बना बंधा मंगलवार सुबह टूट गया। इस घटना से डुमायल, सिंघोला पुख्ता, पीरहादुर और चिरवारा समेत कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल है, जबकि प्रशासन और बाढ़ खंड विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है।