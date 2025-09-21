Sambhal News: संभल दंगों की असल कहानी बड़े पर्दे पर! ‘संभल फाइल्स’ की शूटिंग जल्द होगी शुरू

Communal riots movie amit jani filming details Sambhal: ‘उदयपुर फाइल्स’ से चर्चा में आए फिल्म निर्माता अमित जानी ने नई फिल्म के ऐलान के साथ मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी अगली फिल्म ‘संभल फाइल्स’ होगी, जो संभल में 1973, 1976 और 1978 में हुए दंगों की परतों को उजागर करेगी। रविवार को अमित जानी नैमिषारण्य क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन किए और मंदिर के महंत बाल योगी दीनानाथ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान श्रीकल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने भी लोगों से संवाद किया।