योगी सरकार का संभल के लिए बड़ा मास्टर प्लान: 423 करोड़ की मेगा पर्यटन परियोजनाओं से बदलेगा स्वरूप

Sambhal development masterplan cm yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल जिले के व्यापक विकास और उसे एक प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 423 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने 15 प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि संभल का भविष्य पर्यटन, धार्मिक महत्व और प्रशासनिक मजबूती से जुड़ा है। बैठक में आवास, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, सड़क निर्माण और पर्यटन से जुड़ी विकास परियोजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।