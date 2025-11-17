Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

योगी सरकार का संभल के लिए बड़ा मास्टर प्लान: 423 करोड़ की मेगा पर्यटन परियोजनाओं से बदलेगा स्वरूप

Sambhal News: संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 423 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की मंजूरी दी है। इन योजनाओं में तीर्थस्थलों का जीर्णोद्धार, पर्यटन विकास, कलेक्ट्रेट व पीएसी बटालियन निर्माण, 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का निर्माण और संभल, चंदौसी व बहजोई में विकास प्राधिकरण की स्थापना शामिल है।

3 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 17, 2025

sambhal development masterplan 423 crore pilgrimage tourism yogi government

योगी सरकार का संभल के लिए बड़ा मास्टर प्लान | Image Source - 'X' @CMOfficeUP

Sambhal development masterplan cm yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल जिले के व्यापक विकास और उसे एक प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 423 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने 15 प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि संभल का भविष्य पर्यटन, धार्मिक महत्व और प्रशासनिक मजबूती से जुड़ा है। बैठक में आवास, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, सड़क निर्माण और पर्यटन से जुड़ी विकास परियोजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

संभल में बनेगा एकीकृत कलेक्ट्रेट और नई पीएसी बटालियन

मुख्यमंत्री ने संभल में आधुनिक, एकीकृत कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण के निर्देश जारी करते हुए 15 दिनों में डीपीआर तैयार करने को कहा। इसके साथ ही जिला अस्पताल के लिए भूमि को तत्काल स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के आदेश दिए गए। पीएसी बटालियन भवन और जिला कारागार के निर्माण कार्य को जल्दी शुरू करने और तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। न्याय विभाग को संभल में नया जिला न्यायालय स्थापित करने हेतु तुरंत कार्यवाही आरंभ करने और कार्यदायी संस्था का चयन करने के निर्देश दिए गए।

24 कोसीय परिक्रमा मार्ग दो लेन में बनेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग को दो लेन में विकसित करने के निर्देश दिए। धनराशि शीघ्र अवमुक्त करने के आदेश धर्मार्थ कार्य एवं लोक निर्माण विभाग को दिए गए। जिलाधिकारी को परिक्रमा मार्ग के प्रमुख धार्मिक स्थलों के पास यात्रियों के ठहराव की रूपरेखा तैयार करने, भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं को तेजी से विकसित करने के निर्देश जारी किए गए। इससे धार्मिक पर्यटन को बड़ी गति मिलेगी।

संभल में लगेगी पृथ्वीराज चौहान और अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमाएं

संभल शहर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और महारानी अहिल्याबाई होल्कर की भव्य प्रतिमाओं का निर्माण जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने नगर पालिका संभल क्षेत्र में दोनों प्रतिमाएं स्थापित करने हेतु नगर विकास विभाग को तत्काल अनुमति देने के निर्देश दिए। चंदौसी चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने के लिए अतिक्रमण हटाकर चौराहे का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। वहीं अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा मनोकामना तीर्थ के पास लगाई जाएगी।

तीर्थ विकास और पर्यटन के लिए 211 करोड़ का अतिरिक्त बजट

मुख्यमंत्री ने संभल जिले के 12 प्राचीन तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार, भूमि खरीद और पर्यटन विकास के लिए 12.94 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही 211 करोड़ के अनुपूरक बजट से तीर्थ, परिक्रमा मार्ग, कल्कि संग्रहालय, कूप, लाइट एंड साउंड शो सहित कई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अगले दो वर्षों में 200 करोड़ के सीएंडडी कार्य दो चरणों में करने का आदेश भी दिया गया। संभल को अंतरराष्ट्रीय तीर्थ-पर्यटन केंद्र बनाने के लिए “संभल कल्कि तीर्थ विकास परिषद” के गठन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया।

105 विकास परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

मुख्यमंत्री योगी ने नगर विकास विभाग की वंदन योजना, वाणिज्यिक नगरोदय योजना, अंत्येष्टि स्थल विकास, जल निकासी योजना, तालाब विकास योजना और दीनदयाल नगर योजना सहित कुल 105 परियोजनाओं के लिए तत्काल बजट जारी करने के निर्देश दिए। इन योजनाओं से शहरों में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और नागरिक सुविधाओं में सुधार आएगा।

संभल-चंदौसी-बहजोई विकास प्राधिकरण का गठन जल्द

बैठक में संभल, चंदौसी और बहजोई नगर पालिकाओं की सीमाओं का विस्तार करते हुए तीनों क्षेत्रों के लिए नए विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि यह पूरी प्रक्रिया पंचायत चुनावों से पहले पूरी कर ली जाए, ताकि नई योजनाओं को लागू करने में तेजी लाई जा सके।

विलुप्त हो चुकी महिष्मती नदी का होगा पुनर्जीवन

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विलुप्त हो चुकी महिष्मती नदी के कायाकल्प के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसके साथ ही जिले में CBG प्लांट स्थापित करने के लिए कार्यदायी संस्था नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी पौराणिक तीर्थ स्थलों को न्यूनतम दूरी वाले मार्गों से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि इससे तीर्थाटन और पर्यटन दोनों में तेजी आएगी। जिले के कई थानों को वर्टिकल स्वरूप देने के भी आदेश जारी किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 04:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / योगी सरकार का संभल के लिए बड़ा मास्टर प्लान: 423 करोड़ की मेगा पर्यटन परियोजनाओं से बदलेगा स्वरूप

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल जामा मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता: इंतजामिया कमेटी पर गंभीर धाराओं में FIR, निरीक्षण बीच में रोककर लौटी टीम

sambhal jama masjid asi team misbehavior fir inspection stopped
सम्भल

संभल के छात्रों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, पेंटिंग भेंट कर जीता दिल; सवालों के दिए सटीक जवाब

sambhal students meet president droupadi murmu
सम्भल

सपा सांसद ने बिहार में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा; बोले- 10 से 15 हजार लोगों के नाम काटे गए

bihar elections, bihar election results, bihar election results update, zia ur rehman barq, big statement by sp mp zia ur rehman barq, sambhal news, up news, uttar pradesh news, up politics, uttar pradesh politics, बिहार चुनाव, बिहार चुनाव परिणाम, बिहार चुनाव परिणाम अपडेट, जिया उर रहमान बर्क,सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का बड़ा बयान, संभल न्यूज, यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी राजनीति, उत्तर प्रदेश राजनीति,
सम्भल

राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, ‘इंडियन स्टेट’ वाले बयान पर मचा था बवाल

uttar pradesh petition filed in high court against rahul gandhi over indian state statement
सम्भल

जावेद हबीब फ्रैंचाइज़ी घोटाला: करोड़ों की वसूली, 32 केस दर्ज, 11 पीड़ितों को पैसे मिले वापस; बाकी जांच पर पुलिस सख्त

javed habib sambhal fraud case refund to 11 victims 32 firs investigation
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.