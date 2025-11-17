योगी सरकार का संभल के लिए बड़ा मास्टर प्लान: 423 करोड़ की मेगा पर्यटन परियोजनाओं से बदलेगा स्वरूप

योगी सरकार का संभल के लिए बड़ा मास्टर प्लान | Image Source - 'X' @CMOfficeUP
Sambhal development masterplan cm yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल जिले के व्यापक विकास और उसे एक प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 423 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने 15 प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि संभल का भविष्य पर्यटन, धार्मिक महत्व और प्रशासनिक मजबूती से जुड़ा है। बैठक में आवास, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, सड़क निर्माण और पर्यटन से जुड़ी विकास परियोजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने संभल में आधुनिक, एकीकृत कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण के निर्देश जारी करते हुए 15 दिनों में डीपीआर तैयार करने को कहा। इसके साथ ही जिला अस्पताल के लिए भूमि को तत्काल स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के आदेश दिए गए। पीएसी बटालियन भवन और जिला कारागार के निर्माण कार्य को जल्दी शुरू करने और तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। न्याय विभाग को संभल में नया जिला न्यायालय स्थापित करने हेतु तुरंत कार्यवाही आरंभ करने और कार्यदायी संस्था का चयन करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग को दो लेन में विकसित करने के निर्देश दिए। धनराशि शीघ्र अवमुक्त करने के आदेश धर्मार्थ कार्य एवं लोक निर्माण विभाग को दिए गए। जिलाधिकारी को परिक्रमा मार्ग के प्रमुख धार्मिक स्थलों के पास यात्रियों के ठहराव की रूपरेखा तैयार करने, भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं को तेजी से विकसित करने के निर्देश जारी किए गए। इससे धार्मिक पर्यटन को बड़ी गति मिलेगी।
संभल शहर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और महारानी अहिल्याबाई होल्कर की भव्य प्रतिमाओं का निर्माण जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने नगर पालिका संभल क्षेत्र में दोनों प्रतिमाएं स्थापित करने हेतु नगर विकास विभाग को तत्काल अनुमति देने के निर्देश दिए। चंदौसी चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने के लिए अतिक्रमण हटाकर चौराहे का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। वहीं अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा मनोकामना तीर्थ के पास लगाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने संभल जिले के 12 प्राचीन तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार, भूमि खरीद और पर्यटन विकास के लिए 12.94 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही 211 करोड़ के अनुपूरक बजट से तीर्थ, परिक्रमा मार्ग, कल्कि संग्रहालय, कूप, लाइट एंड साउंड शो सहित कई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अगले दो वर्षों में 200 करोड़ के सीएंडडी कार्य दो चरणों में करने का आदेश भी दिया गया। संभल को अंतरराष्ट्रीय तीर्थ-पर्यटन केंद्र बनाने के लिए “संभल कल्कि तीर्थ विकास परिषद” के गठन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री योगी ने नगर विकास विभाग की वंदन योजना, वाणिज्यिक नगरोदय योजना, अंत्येष्टि स्थल विकास, जल निकासी योजना, तालाब विकास योजना और दीनदयाल नगर योजना सहित कुल 105 परियोजनाओं के लिए तत्काल बजट जारी करने के निर्देश दिए। इन योजनाओं से शहरों में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और नागरिक सुविधाओं में सुधार आएगा।
बैठक में संभल, चंदौसी और बहजोई नगर पालिकाओं की सीमाओं का विस्तार करते हुए तीनों क्षेत्रों के लिए नए विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि यह पूरी प्रक्रिया पंचायत चुनावों से पहले पूरी कर ली जाए, ताकि नई योजनाओं को लागू करने में तेजी लाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विलुप्त हो चुकी महिष्मती नदी के कायाकल्प के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसके साथ ही जिले में CBG प्लांट स्थापित करने के लिए कार्यदायी संस्था नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी पौराणिक तीर्थ स्थलों को न्यूनतम दूरी वाले मार्गों से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि इससे तीर्थाटन और पर्यटन दोनों में तेजी आएगी। जिले के कई थानों को वर्टिकल स्वरूप देने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
