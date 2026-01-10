10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सम्भल

संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का सख्त: तड़के छापेमारी, 30 से ज्यादा घरों में पकड़ी गई कटिया, FIR से मचा हड़कंप

Sambhal News: यूपी के संभल में तड़के बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। एसडीएम गुन्नौर के नेतृत्व में हुई छापेमारी में 30 से अधिक घरों में अवैध कटिया कनेक्शन पकड़े गए, जिन पर एफआईआर, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 10, 2026

sambhal dhanari electricity theft morning raid

संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का सख्त..

Electricity theft morning raid Sambhal: संभल जिले के गुन्नौर तहसील अंतर्गत धनारी थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने तड़के बड़ी कार्रवाई कर इलाके में खलबली मचा दी। सुबह करीब 5:30 बजे गुन्नौर एसडीएम के नेतृत्व में बिजली विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने धनारी पट्टी लाल सिंह और धनारी पट्टी बालू शंकर गांवों में एक साथ छापेमारी शुरू की। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करने वालों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

30 से अधिक घरों में पकड़ी गई अवैध कटिया

करीब दो घंटे तक चले सघन अभियान के दौरान टीमों ने गांवों के हर गली और घर में बिजली मीटर, सर्विस लाइन और कनेक्शन की बारीकी से जांच की। शुरुआती जांच में 30 से अधिक घरों में सीधे कटिया डालकर बिजली चोरी किए जाने के मामले सामने आए। कई स्थानों पर मीटर से छेड़छाड़ और बिना कनेक्शन के अवैध लाइन खींचकर बिजली उपयोग करने के प्रमाण भी मिले।

भारी पुलिस बल और 40 से ज्यादा बिजली कर्मी रहे तैनात

अभियान के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए धनारी थाना पुलिस का भारी बल मौके पर मौजूद रहा। एसडीएम गुन्नौर अवधेश वर्मा की अगुवाई में विद्युत वितरण खंड बबराला के अधिशासी अभियंता अजय शुक्ला, तहसीलदार, एसडीओ और करीब 40 से अधिक बिजली कर्मियों की कई टीमें बनाई गईं, जिन्होंने अलग-अलग मोहल्लों में एक साथ जांच कर अभियान को प्रभावी बनाया।

मौके पर हटाई गई कटिया, शुरू हुई कानूनी कार्रवाई

छापेमारी के दौरान कई घरों से मौके पर ही कटिया कनेक्शन हटाए गए और अवैध लाइनों को काट दिया गया। जिन उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई, उनके खिलाफ आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई। विभाग ने सभी मामलों का रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, जिसके आधार पर आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

एफआईआर, जुर्माना और सख्त कार्रवाई के निर्देश

अधिशासी अभियंता अजय शुक्ला ने बताया कि बिजली चोरी से विभाग को भारी राजस्व नुकसान होता है, जिसे रोकने के लिए ऐसे औचक मॉर्निंग रेड अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी प्रमाणित हुई है, उनके विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस सख्ती के बाद क्षेत्र में बिजली चोरी करने वालों में डर का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 12:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का सख्त: तड़के छापेमारी, 30 से ज्यादा घरों में पकड़ी गई कटिया, FIR से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

श्मशान घाट बना मौत का अड्डा? 20 दिनों में 25 बंदरों की संदिग्ध मौत; जहर की आशंका

25 monkeys death sambhal cremation
सम्भल

सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड: संभल में इस सीजन की सबसे ठंडी रात, 5 डिग्री पर थमा पारा, बर्फीली हवाओं से जनजीवन बेहाल

sambhal coldest night 5 degree temperature
सम्भल

प्यार, प्रतिशोध और हत्या: पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते पति को मरवाया, शव को जलाने और हादसा दिखाने की कोशिश

sambhal wife lover murder case exposed
सम्भल

ममता की गोद में बुझा मासूम चिराग: दो महीने के बच्चे की रजाई में दम घुटने से मौत, परिवार मातम में डूबा

two month baby chirag death accident sambhal
सम्भल

संभल की बेटी ने रचा इतिहास: शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा करने वाली देश की पहली लखपति दीदी बनीं अनुपमा सिंह

anupama singh sambhal lakhpati didi success
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.