संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का सख्त: तड़के छापेमारी, 30 से ज्यादा घरों में पकड़ी गई कटिया, FIR से मचा हड़कंप

संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का सख्त..
Electricity theft morning raid Sambhal: संभल जिले के गुन्नौर तहसील अंतर्गत धनारी थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने तड़के बड़ी कार्रवाई कर इलाके में खलबली मचा दी। सुबह करीब 5:30 बजे गुन्नौर एसडीएम के नेतृत्व में बिजली विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने धनारी पट्टी लाल सिंह और धनारी पट्टी बालू शंकर गांवों में एक साथ छापेमारी शुरू की। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करने वालों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
करीब दो घंटे तक चले सघन अभियान के दौरान टीमों ने गांवों के हर गली और घर में बिजली मीटर, सर्विस लाइन और कनेक्शन की बारीकी से जांच की। शुरुआती जांच में 30 से अधिक घरों में सीधे कटिया डालकर बिजली चोरी किए जाने के मामले सामने आए। कई स्थानों पर मीटर से छेड़छाड़ और बिना कनेक्शन के अवैध लाइन खींचकर बिजली उपयोग करने के प्रमाण भी मिले।
अभियान के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए धनारी थाना पुलिस का भारी बल मौके पर मौजूद रहा। एसडीएम गुन्नौर अवधेश वर्मा की अगुवाई में विद्युत वितरण खंड बबराला के अधिशासी अभियंता अजय शुक्ला, तहसीलदार, एसडीओ और करीब 40 से अधिक बिजली कर्मियों की कई टीमें बनाई गईं, जिन्होंने अलग-अलग मोहल्लों में एक साथ जांच कर अभियान को प्रभावी बनाया।
छापेमारी के दौरान कई घरों से मौके पर ही कटिया कनेक्शन हटाए गए और अवैध लाइनों को काट दिया गया। जिन उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई, उनके खिलाफ आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई। विभाग ने सभी मामलों का रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, जिसके आधार पर आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
अधिशासी अभियंता अजय शुक्ला ने बताया कि बिजली चोरी से विभाग को भारी राजस्व नुकसान होता है, जिसे रोकने के लिए ऐसे औचक मॉर्निंग रेड अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी प्रमाणित हुई है, उनके विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस सख्ती के बाद क्षेत्र में बिजली चोरी करने वालों में डर का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग