संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का सख्त: तड़के छापेमारी, 30 से ज्यादा घरों में पकड़ी गई कटिया, FIR से मचा हड़कंप

Electricity theft morning raid Sambhal: संभल जिले के गुन्नौर तहसील अंतर्गत धनारी थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने तड़के बड़ी कार्रवाई कर इलाके में खलबली मचा दी। सुबह करीब 5:30 बजे गुन्नौर एसडीएम के नेतृत्व में बिजली विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने धनारी पट्टी लाल सिंह और धनारी पट्टी बालू शंकर गांवों में एक साथ छापेमारी शुरू की। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करने वालों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।