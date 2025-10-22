संभल में दिवाली पर पथराव! बच्चों के झगड़े से बड़ा विवाद, छह घायल, पुलिस और आरआरएफ ने संभाली स्थिति

Sambhal News: यूपी के संभल में दिवाली की रात बच्चों के झगड़े से दो समुदायों में पथराव हो गया। झगड़े में छह लोग घायल हुए और इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस और आरआरएफ ने तुरंत स्थिति काबू में की और गांव में शांति बनाए रखने के लिए जवान तैनात किए गए। less than 1 minute read