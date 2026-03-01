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हर हफ्ते 5 हजार की मांग, नहीं देने पर जानलेवा हमला: संभल में बदमाशों का आतंक, इलाके में दहशत

Sambhal News: संभल के हयातनगर क्षेत्र में रंगदारी न देने पर युवक पर बदमाशों ने चाकू और रॉड से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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सम्भल

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Mohd Danish

Mar 27, 2026

sambhal extortion attack youth violence

संभल में बदमाशों का आतंक..

Extortion attack youth Sambhal: संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में रंगदारी न देने पर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़ित मोहम्मद फैजान ने आरोप लगाया कि उनसे लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया है।

हर हफ्ते 5 हजार रुपये की थी मांग

पीड़ित फैजान के मुताबिक, नहर खिलौमा निवासी परवेज नामक व्यक्ति उनसे हर हफ्ते 5,000 रुपये की रंगदारी मांग रहा था। शुरुआत में फैजान ने उसे समझाकर वापस भेज दिया था, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी अपने चार अन्य साथियों के साथ नशे की हालत में वापस लौटा। आते ही उसने फैजान पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे फैजान के कंधे के पीछे गंभीर चोट आई। घायल अवस्था में उनका इलाज कराया गया।

पथराव कर तोड़े शीशे

हमले के दौरान आरोपियों ने सिर्फ युवक पर ही नहीं, बल्कि उसकी गाड़ियों पर भी जमकर कहर बरपाया। हमलावरों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और पत्थरबाजी कर भारी नुकसान पहुंचाया। फैजान ने बताया कि घटना में कुल पांच लोग शामिल थे, जिनमें से केवल परवेज की पहचान हो सकी है, जबकि बाकी चार आरोपी अभी अज्ञात हैं। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना की सूचना मिलते ही हयातनगर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रंगदारी और धमकी देने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

घटना से इलाके में दहशत

इस घटना के बाद इलाके के व्यापारी और स्थानीय नागरिकों में भय और आक्रोश का माहौल है। लोगों ने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि आरोपी परवेज और उसके साथियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि इलाके में कानून-व्यवस्था कायम रखी जा सके।

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Published on:

27 Mar 2026 07:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / हर हफ्ते 5 हजार की मांग, नहीं देने पर जानलेवा हमला: संभल में बदमाशों का आतंक, इलाके में दहशत

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