हर हफ्ते 5 हजार की मांग, नहीं देने पर जानलेवा हमला: संभल में बदमाशों का आतंक, इलाके में दहशत

घटना की सूचना मिलते ही हयातनगर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रंगदारी और धमकी देने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।