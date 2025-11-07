केस में फंसाकर एनकाउंटर दूंगा, वर्दी पहनकर झाड़ता रहा रौब, अब असली पुलिस ने सिखाया सबक

कबाड़ी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रंगदारी मांगने और अन्य गंभीर आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपी ने अपनी पहचान जुनावई थाना क्षेत्र के गांव पुशावली निवासी विशनु बाबू के रूप में कराई। आरोपी बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12.30 बजे बाइक से कबाड़ी की दुकान पर आया। बाइक से उतरते ही उसने धमकाना शुरू किया और पांच हजार रुपये की मांग की।