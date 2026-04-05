5 दशक पुरानी मांग फिर हुई तेज, संभल को दिल्ली से जोड़ने की पहल: सांसद बर्क ने रेल मंत्री से की बड़ी मांग

Rail Line Extension Demand: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने रेल मंत्री को एक विस्तृत पत्र सौंपते हुए संभल-गजरौला रेल लाइन के विस्तारीकरण को जल्द मंजूरी देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने संभल, चंदौसी और बदायूं होते हुए दिल्ली तक नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव भी रखा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आ सके।