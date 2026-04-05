संभल में खुद बुलडोजर मंगवाकर मस्जिद-मदरसा तोड़ने लगे लोग, वजह कर देगी हैरान!

प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को अल्टीमेटम दिया था कि वे जल्द से जल्द अवैध निर्माण हटाएं। कमेटी ने इस अल्टीमेटम के जवाब में 20 घंटे के अंदर पूरे परिसर को ध्वस्त करने का लक्ष्य तय किया। चार बीघा सरकारी जमीन पर लगभग 30 साल पहले मदरसा और 15 साल पहले मस्जिद का निर्माण हुआ था। इसके अलावा 5 दुकानें, 8 मकान और दो सरकारी प्राइमरी स्कूल भी इसी जमीन पर मौजूद थे।