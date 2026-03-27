27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

संभल में रमजान के बाद पहले जुमे की नमाज अदा, सुरक्षा के कड़े पहरे में लोगों ने मांगी मुल्क की सलामती की दुआ

Sambhal News: संभल में रमजान के बाद पहली जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई, जिसमें करीब 1000 लोगों ने शामिल होकर अमन-शांति की दुआ मांगी।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Mar 27, 2026

sambhal jumma namaz security 1000 people

संभल में रमजान के बाद पहले जुमे की नमाज अदा..

Jumma Namaz Sambhal: संभल में रमजान के पवित्र महीने के बाद पहली जुमे की नमाज शुक्रवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। खुशनुमा मौसम और सुकून भरे माहौल के बीच करीब 1000 लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी और देश, दुनिया के साथ-साथ अपने शहर में अमन-चैन की दुआ मांगी। नमाज के दौरान लोगों में खास उत्साह देखने को मिला और मस्जिद परिसर पूरी तरह श्रद्धा और अनुशासन से भरा रहा।

नमाज में दिखी एकता और भाईचारे की मिसाल

जुमे की इस खास नमाज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर इबादत की, जहां हर उम्र के लोग शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील भी की। स्थानीय लोगों के अनुसार, रमजान के बाद पहली जुमे की नमाज का विशेष महत्व होता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए।

चाक-चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था

नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। दो थानों की पुलिस के साथ-साथ RRF और PAC के जवानों को भी तैनात किया गया। संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित शाही जामा मस्जिद के आसपास विशेष निगरानी रखी गई, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

सीसीटीवी निगरानी से हर गतिविधि पर नजर

सत्यव्रत पुलिस चौकी में बनाए गए सीसीटीवी कंट्रोल रूम से पूरे जामा मस्जिद क्षेत्र की लगातार निगरानी की गई। तकनीकी व्यवस्था के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत बनी रही। पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे।

रास्तों पर बैरियर, नियंत्रित रहा आवागमन

दोपहर करीब 01:40 बजे नमाज शुरू होने से पहले ही मस्जिद की ओर जाने वाले तीनों प्रमुख रास्तों पर बैरियर लगा दिए गए थे। केवल नमाज अदा करने वालों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई, जबकि अन्य लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। इससे भीड़ को नियंत्रित रखने में प्रशासन को काफी मदद मिली।

प्रशासनिक अधिकारियों की सतर्क मौजूदगी

सत्यव्रत पुलिस चौकी इंचार्ज विकास निर्वाल अपनी टीम के साथ पूरी तरह अलर्ट मोड में रहे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा लिया और मौके पर मौजूद रहकर हर स्थिति पर नजर रखी। पुलिस और प्रशासन के समन्वय से पूरा कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ।

प्रमुख लोगों की रही मौजूदगी

नमाज में नबाब साद आदिल मोहम्मद फैसल, जियाउल हक, रेहान, अजीम, मोहम्मद शाह हुसैन, कमर, कमाल, शमीम, इसरार हुसैन, आदिल, शकील, अकील, नंन्हे और गुलाम आजाद सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इन सभी ने नमाज के बाद क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया।

शांतिपूर्ण आयोजन पर लोगों ने जताया संतोष

अल्ली पहलवान ने बताया कि नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और लगभग 1000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं सईद अख्तर अंसारी और मुजम्मिल हयात खां ने भी आयोजन को सफल और शांतिपूर्ण बताते हुए प्रशासन और लोगों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 04:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में रमजान के बाद पहले जुमे की नमाज अदा, सुरक्षा के कड़े पहरे में लोगों ने मांगी मुल्क की सलामती की दुआ

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महाअष्टमी पर चामुंडा धाम सजा दिव्यता से: 56 भोग, भव्य आरती और कन्या पूजन के बीच श्रद्धा का सैलाब

sambhal chamunda temple mahashtami flower bungalow
सम्भल

संभल में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन: पैमाइश से पहले ही ग्रामीणों ने तोड़ी मस्जिद-मदरसे की दीवारें, प्रशासन भी अलर्ट

sambhal illegal mosque madrasa removal
सम्भल

IPS लव स्टोरी का ग्रैंड मोमेंट: संभल SP केके बिश्नोई और बरेली SP अंशिका वर्मा की सगाई में दिखा रॉयल अंदाज

ips bishnoi anshika verma engagement story
सम्भल

20 दिन की फरारी, फिर कोर्ट में ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामा; जब भरी अदालत में अपनी ही जिद पर अड़ गई प्रेमिका!

sambhal love case court drama 20 days
सम्भल

9 बहनों के सिर से उठा भाई का साया, परिवार का सहारा छीन ले गई मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

sambhal road accident uncle death niece injured
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.