संभल में रमजान के बाद पहले जुमे की नमाज अदा, सुरक्षा के कड़े पहरे में लोगों ने मांगी मुल्क की सलामती की दुआ

Jumma Namaz Sambhal: संभल में रमजान के पवित्र महीने के बाद पहली जुमे की नमाज शुक्रवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। खुशनुमा मौसम और सुकून भरे माहौल के बीच करीब 1000 लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी और देश, दुनिया के साथ-साथ अपने शहर में अमन-चैन की दुआ मांगी। नमाज के दौरान लोगों में खास उत्साह देखने को मिला और मस्जिद परिसर पूरी तरह श्रद्धा और अनुशासन से भरा रहा।