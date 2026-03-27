संभल में रमजान के बाद पहले जुमे की नमाज अदा, सुरक्षा के कड़े पहरे में लोगों ने मांगी मुल्क की सलामती की दुआ

संभल में रमजान के बाद पहले जुमे की नमाज अदा..
Jumma Namaz Sambhal: संभल में रमजान के पवित्र महीने के बाद पहली जुमे की नमाज शुक्रवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। खुशनुमा मौसम और सुकून भरे माहौल के बीच करीब 1000 लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी और देश, दुनिया के साथ-साथ अपने शहर में अमन-चैन की दुआ मांगी। नमाज के दौरान लोगों में खास उत्साह देखने को मिला और मस्जिद परिसर पूरी तरह श्रद्धा और अनुशासन से भरा रहा।
जुमे की इस खास नमाज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर इबादत की, जहां हर उम्र के लोग शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील भी की। स्थानीय लोगों के अनुसार, रमजान के बाद पहली जुमे की नमाज का विशेष महत्व होता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए।
नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। दो थानों की पुलिस के साथ-साथ RRF और PAC के जवानों को भी तैनात किया गया। संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित शाही जामा मस्जिद के आसपास विशेष निगरानी रखी गई, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
सत्यव्रत पुलिस चौकी में बनाए गए सीसीटीवी कंट्रोल रूम से पूरे जामा मस्जिद क्षेत्र की लगातार निगरानी की गई। तकनीकी व्यवस्था के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत बनी रही। पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे।
दोपहर करीब 01:40 बजे नमाज शुरू होने से पहले ही मस्जिद की ओर जाने वाले तीनों प्रमुख रास्तों पर बैरियर लगा दिए गए थे। केवल नमाज अदा करने वालों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई, जबकि अन्य लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। इससे भीड़ को नियंत्रित रखने में प्रशासन को काफी मदद मिली।
सत्यव्रत पुलिस चौकी इंचार्ज विकास निर्वाल अपनी टीम के साथ पूरी तरह अलर्ट मोड में रहे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा लिया और मौके पर मौजूद रहकर हर स्थिति पर नजर रखी। पुलिस और प्रशासन के समन्वय से पूरा कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ।
नमाज में नबाब साद आदिल मोहम्मद फैसल, जियाउल हक, रेहान, अजीम, मोहम्मद शाह हुसैन, कमर, कमाल, शमीम, इसरार हुसैन, आदिल, शकील, अकील, नंन्हे और गुलाम आजाद सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इन सभी ने नमाज के बाद क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया।
अल्ली पहलवान ने बताया कि नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और लगभग 1000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं सईद अख्तर अंसारी और मुजम्मिल हयात खां ने भी आयोजन को सफल और शांतिपूर्ण बताते हुए प्रशासन और लोगों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करते हैं।
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