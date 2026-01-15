संभल में मस्जिद-मदरसा विवाद, सपा विधायक का आरोप- पहले नक्शे पास, अब वही निर्माण बताए जा रहे अवैध

Bulldozer Controversy Sambhal: संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने जिले में मस्जिदों और मदरसों को लेकर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन इमारतों के नक्शे पहले नियमानुसार पास किए गए, उन्हें अब अवैध बताया जा रहा है। विधायक का कहना है कि यदि निर्माण गलत हैं, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नक्शे स्वीकृत किए थे।