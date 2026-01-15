15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

संभल में मस्जिद-मदरसा विवाद, सपा विधायक का आरोप- पहले नक्शे पास, अब वही निर्माण बताए जा रहे अवैध

Sambhal News: यूपी के संभल में मस्जिद और मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सपा विधायक इकबाल महमूद ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 15, 2026

sambhal masjid madrasa bulldozer controversy

संभल में मस्जिद-मदरसा विवाद | Image - FB/@nawabiqbalmehmood

Bulldozer Controversy Sambhal: संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने जिले में मस्जिदों और मदरसों को लेकर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन इमारतों के नक्शे पहले नियमानुसार पास किए गए, उन्हें अब अवैध बताया जा रहा है। विधायक का कहना है कि यदि निर्माण गलत हैं, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नक्शे स्वीकृत किए थे।

पहले अनुमति, अब अवैध का ठप्पा

मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि संभल में मस्जिदों और मदरसों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अधिकारियों ने पहले विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत नक्शे पास किए और बाद में उन्हीं भवनों को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति संभल में पहले कभी नहीं देखी गई।

शाही जामा मस्जिद क्षेत्र का मामला उठाया

इकबाल महमूद ने शाही जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास वैध नक्शे हैं और वे नगर पालिका को नियमित रूप से हाउस टैक्स भी अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके भवनों को अवैध बताना समझ से परे है। उन्होंने सवाल किया कि जब टैक्स लिया गया, तो अब इन तथ्यों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है।

पचास साल में पहली बार ऐसी कार्रवाई का दावा

सरकारी जमीनों पर बने मस्जिद, मदरसा और आवासीय भवनों की पैमाइश को लेकर विधायक ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में संभल में इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी गई। उन्होंने दोहराया कि यदि सब कुछ गलत है, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वर्षों तक हाउस टैक्स वसूला और नक्शे पास किए।

मामूली मरम्मत पर भी रोक का आरोप

विधायक ने कहा कि मस्जिदों को इस कदर निशाना बनाया जा रहा है कि मामूली मरम्मत तक की अनुमति नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि हम सभी इसी देश में पैदा हुए हैं, इससे प्यार करते हैं और आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय भी हालात ऐसे नहीं थे और वर्तमान में अन्याय बढ़ गया है।

बिछौली गांव में बुलडोजर कार्रवाई, पांच मकान ध्वस्त

संभल तहसील क्षेत्र के गांव बिछौली में ग्राम समाज की करीब 20 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। बुधवार को तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने प्रधान समेत पांच लोगों के मकानों को ध्वस्त कर दिया।

भारी पुलिस बल और राजस्व टीम रही मौजूद

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, चार कानूनगो, 20 लेखपाल, दो बुलडोजर और आरआरएफ के जवान मौके पर मौजूद रहे। गांव में जगह-जगह पुलिस और आरआरएफ की तैनाती की गई, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

लोगों को दिया गया सामान हटाने का समय

राजस्व विभाग की टीम ने मकान खाली करने की अपील की, जिसके बाद लोगों ने घरों से सामान बाहर निकालना शुरू किया। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद प्रधान अतीक समेत अफलातून, भूरा, सज्जाद और शाने आलम के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 03:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में मस्जिद-मदरसा विवाद, सपा विधायक का आरोप- पहले नक्शे पास, अब वही निर्माण बताए जा रहे अवैध

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कानून से ऊपर कोई नहीं, अधिकारी हों या नेता; जवाबदेही होगी तय: संभल हिंसा पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बयान

sambhal violence court order sp mp barq
सम्भल

बहन की सगाई की खुशियों पर चला बुलडोजर: 27 बीघा सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, गांव में मची अफरा-तफरी

sambhal bulldozer action engagement day house demolished
सम्भल

मृत समझकर किया अंतिम संस्कार, 18 दिन बाद जिंदा लौटा युवक: शव की गलत शिनाख्त से पुलिस महकमे में हड़कंप

man declared dead found alive sambhal
सम्भल

संभल हिंसा केस में बड़ा मोड़: ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश

अनुज चौधरी फोटो सोर्स @wrestleranuj X account
सम्भल

बिना पंजीकरण चल रही ‘मौत की फैक्ट्री’, सिटी मजिस्ट्रेट की छापेमारी में उड़े होश; इंटर पास के हाथों ऑपरेशन

सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.