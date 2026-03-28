25 साल से सुलग रही नफरत की आग, संभल में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका, युवक को लगी गोली

संभल में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका | Image Source - Patrika
Sambhal Crime News: संभल जिले के चंदौसी कस्बे में शनिवार सुबह एक पुराने विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। बड़ी बाजार में हुई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक निखिल गुप्ता को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।
पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना निखिल गुप्ता पुत्र मोतीराम और निशांत कुमार पुत्र राकेश कुमार के बीच हुई। दोनों के बीच शटर लगाने को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई और फिर फायरिंग तक पहुंच गया। बाजार में अचानक गोली चलने से व्यापारी और आम लोग डर और अफरा-तफरी में पड़ गए।
घायल निखिल गुप्ता ने बताया कि यह विवाद उनके पुराने पुश्तैनी स्थान को लेकर है। विवादित जमीन केवल 10 गज की है, जो निशांत और प्रशांत के गेट के बाहर स्थित है। यह विवाद पिछले 20-25 सालों से चला आ रहा है और कोर्ट ने पहले ही उस जगह पर निर्माण न करने के आदेश दिए थे।
निखिल गुप्ता के अनुसार, उन्होंने पुराने विवाद को सुलझाने के लिए निशांत को अपनी 10 गज की जगह लगभग 50 लाख रुपये की कीमत में मुफ्त में दे दी थी। लेकिन शनिवार सुबह जब उन्होंने अपनी जगह पर शटर लगाने की कोशिश की, तो निशांत और प्रशांत वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए शटर लगाने नहीं दिया। निखिल ने आरोप लगाया कि निशांत ने सड़क और नाली पर भी कब्जा कर रखा है।
संभल पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी घटना के बाद फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। वहीं घायल युवक का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।
बाजार में हुई इस हिंसक घटना के बाद स्थानीय व्यापारी और आम जनता में सुरक्षा को लेकर चिंता और तनाव बढ़ गया है। दुकानदारों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। वहीं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़कर न्याय सुनिश्चित करेगी।
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