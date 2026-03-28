25 साल से सुलग रही नफरत की आग, संभल में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका, युवक को लगी गोली

निखिल गुप्ता के अनुसार, उन्होंने पुराने विवाद को सुलझाने के लिए निशांत को अपनी 10 गज की जगह लगभग 50 लाख रुपये की कीमत में मुफ्त में दे दी थी। लेकिन शनिवार सुबह जब उन्होंने अपनी जगह पर शटर लगाने की कोशिश की, तो निशांत और प्रशांत वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए शटर लगाने नहीं दिया। निखिल ने आरोप लगाया कि निशांत ने सड़क और नाली पर भी कब्जा कर रखा है।