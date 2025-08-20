Sambhal: संभल में करोड़ों की ऑनलाइन सट्टेबाजी का पर्दाफाश! मास्टरमाइंड और हवाला नेटवर्क का खुलासा

Sambhal online gambling racket arrests 500 franchises exposed: उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने बड़े पैमाने पर चल रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के अनुसार 12 अगस्त को दीनदयाल नामक व्यक्ति ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पीएनबी चंदौसी खाते में अचानक 1 करोड़ 70 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ। शिकायत के बाद साइबर और सर्विलांस टीम हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की।