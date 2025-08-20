Sambhal: संभल में करोड़ों की ऑनलाइन सट्टेबाजी का पर्दाफाश! मास्टरमाइंड और हवाला नेटवर्क का खुलासा

Sambhal online gambling racket arrests 500 franchises exposed: उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने बड़े पैमाने पर चल रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के अनुसार 12 अगस्त को दीनदयाल नामक व्यक्ति ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पीएनबी चंदौसी खाते में अचानक 1 करोड़ 70 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ। शिकायत के बाद साइबर और सर्विलांस टीम हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि "जंबो 365" नामक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा था। इस रैकेट में पीएनबी चंदौसी के रिकवरी एजेंट ऋषिपाल की अहम भूमिका थी, जिन्होंने दीनदयाल और उनकी पत्नी के नाम से खाते खुलवाए। इन खातों में करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया।
पुलिस पूछताछ में दिल्ली निवासी इंगित कोहली ने बताया कि उसे इस नेटवर्क में काम करने के लिए 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन मिलता है। पूरे देश में इस रैकेट की लगभग 500 फ्रेंचाइजी काम कर रही हैं। हर फ्रेंचाइजी सालाना लगभग 8 करोड़ रुपये की कमाई करती है, जिसे हवाला के जरिए दुबई ट्रांसफर किया जाता था।
पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों ऋषिपाल यादव, अमित वार्ष्णेय, इंगित कोहली, पुष्कर सरकी और पवन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके कब्जे से 3 लैपटॉप, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का पूरा डाटा मौजूद था, 21 मोबाइल फोन और 183 विभिन्न चेकबुक बरामद की गई हैं।
एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे गैंग को पकड़ कर इस ऑनलाइन सट्टा रैकेट का सफाया कर दिया जाएगा।