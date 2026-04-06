संभल में भीषण सड़क हादसा: डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, पिता बनने से पहले ही दुनिया छोड़ गया युवक

यह दुखद हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा की गंभीर जरूरत को उजागर करता है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में तेज रफ्तार वाहनों के कारण बढ़ते हादसों ने लोगों की सुरक्षा के लिए खतरे को बढ़ा दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और हमेशा हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करें। प्रशासन भी इलाके में सड़क सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाने और वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहा है।