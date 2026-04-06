संभल में भीषण सड़क हादसा: डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, पिता बनने से पहले ही दुनिया छोड़ गया युवक

मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण हादसा (पत्रिका फाइल फोटो)
Road Accident Sambhal: संभल के मुरादाबाद रोड पर रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक आकिब की मौत हो गई। साथ सवार उसका साला अली गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के सिरसी कस्बा के पास रात करीब 8 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि दोनों युवक ससुराल से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी।
मृतक की पहचान 24 वर्षीय आकिब पुत्र कलीम, निवासी नवाबखेल, सरायतरीन, थाना हयातनगर के रूप में हुई है। घायल साला अली पुत्र शिम्मू मुरादाबाद के करुला, थाना कटघर का रहने वाला है। दोनों को तत्काल जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने आकिब को मृत घोषित कर दिया। अली को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अन्य अस्पताल में रेफर किया गया है।
आकिब की शादी डेढ़ साल पहले नमरा से हुई थी और उनकी पत्नी वर्तमान में सात महीने की गर्भवती हैं। आकिब अपने छह भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में माता रुकसाना, भाई राशिद और सलीम, तथा बहनें रश्मि, निशा और सबा शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और मातम में डूब गए।
थाना प्रभारी सुधीर पंवार ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि एक युवक की मौत हुई और दूसरा घायल है। परिजनों की शिकायत पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा सके। फिलहाल, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है।
यह दुखद हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा की गंभीर जरूरत को उजागर करता है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में तेज रफ्तार वाहनों के कारण बढ़ते हादसों ने लोगों की सुरक्षा के लिए खतरे को बढ़ा दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और हमेशा हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करें। प्रशासन भी इलाके में सड़क सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाने और वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहा है।
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