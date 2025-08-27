Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

Sambhal Road Accident: सड़कों पर मौत का तांडव! 5 साल में डेढ़ गुना बढ़े हादसे, हर दिन छिन रही ज़िंदगियां

Sambhal Road Accident: संभल में सड़क हादसों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले पाँच वर्षों में हादसों में मरने वालों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ चुकी है। 2021 में जहां 111 लोगों की जान गई थी, वहीं 2025 के पहले छह महीनों में ही यह आंकड़ा 155 तक पहुँच गया।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 27, 2025

sambhal road accident increasing deaths traffic safety report
Sambhal Road Accident: सड़कों पर मौत का तांडव! पत्रिका फाइल फोटो।

Sambhal road accident increasing deaths traffic safety report: यूपी के संभल में सड़क हादसों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते पाँच वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ चुकी है। साल 2021 में जहां 111 लोगों की जान गई थी, वहीं 2025 के केवल पहले 6 महीनों में ही यह आंकड़ा 155 तक पहुँच गया है।

6 महीनों में 238 हादसे, 210 लोग गंभीर रूप से घायल

पिछले छह महीनों में संभल जिले में 238 सड़क हादसों की रिपोर्ट दर्ज की गई। इन हादसों में 210 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह आंकड़ा बताता है कि हादसों की गंभीरता कितनी अधिक है और किस तरह आम नागरिकों की जान रोजाना सड़कों पर दांव पर लग रही है।

Moradabad News: मुरादाबाद में एसएसपी जाम में फंसे! पुलिस महकमे में मची खलबली, दौड़े एसपी ट्रैफिक
मुरादाबाद
moradabad ssp stuck in traffic jam police department alert

सुरक्षा दावों की पोल खोलते आंकड़े

सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर सड़क सुरक्षा को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मौतों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इन हादसों की रोकथाम के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे?

हर दिन छिन रही मासूम ज़िंदगियाँ

संभल की सड़कों पर हादसों का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि लोग सफर करने से पहले भी डरने लगे हैं। हर दिन किसी न किसी परिवार का चिराग बुझ रहा है। हादसे केवल आंकड़े नहीं, बल्कि हर घर की अधूरी कहानी हैं, जहां उम्मीदें और सपने सड़क पर ही खत्म हो जाते हैं।

ज़रूरत है सख्ती और जागरूकता की

विशेषज्ञ मानते हैं कि सड़क हादसों को रोकने के लिए केवल ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी काफी नहीं है। नियमों का सख्ती से पालन, जागरूकता अभियान और प्रशासनिक जवाबदेही ही इस संकट को थाम सकती है। वरना हालात ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे और हर मोड़ पर मौत किसी का भी इंतजार करती मिलेगी।

Published on:

27 Aug 2025 08:01 pm

Sambhal Road Accident: सड़कों पर मौत का तांडव! 5 साल में डेढ़ गुना बढ़े हादसे, हर दिन छिन रही ज़िंदगियां

