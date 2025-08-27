Sambhal Road Accident: सड़कों पर मौत का तांडव! 5 साल में डेढ़ गुना बढ़े हादसे, हर दिन छिन रही ज़िंदगियां

Sambhal road accident increasing deaths traffic safety report: यूपी के संभल में सड़क हादसों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते पाँच वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ चुकी है। साल 2021 में जहां 111 लोगों की जान गई थी, वहीं 2025 के केवल पहले 6 महीनों में ही यह आंकड़ा 155 तक पहुँच गया है।
पिछले छह महीनों में संभल जिले में 238 सड़क हादसों की रिपोर्ट दर्ज की गई। इन हादसों में 210 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह आंकड़ा बताता है कि हादसों की गंभीरता कितनी अधिक है और किस तरह आम नागरिकों की जान रोजाना सड़कों पर दांव पर लग रही है।
सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर सड़क सुरक्षा को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मौतों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इन हादसों की रोकथाम के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे?
संभल की सड़कों पर हादसों का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि लोग सफर करने से पहले भी डरने लगे हैं। हर दिन किसी न किसी परिवार का चिराग बुझ रहा है। हादसे केवल आंकड़े नहीं, बल्कि हर घर की अधूरी कहानी हैं, जहां उम्मीदें और सपने सड़क पर ही खत्म हो जाते हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि सड़क हादसों को रोकने के लिए केवल ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी काफी नहीं है। नियमों का सख्ती से पालन, जागरूकता अभियान और प्रशासनिक जवाबदेही ही इस संकट को थाम सकती है। वरना हालात ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे और हर मोड़ पर मौत किसी का भी इंतजार करती मिलेगी।