Sambhal Road Accident: सड़कों पर मौत का तांडव! 5 साल में डेढ़ गुना बढ़े हादसे, हर दिन छिन रही ज़िंदगियां

Sambhal road accident increasing deaths traffic safety report: यूपी के संभल में सड़क हादसों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते पाँच वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ चुकी है। साल 2021 में जहां 111 लोगों की जान गई थी, वहीं 2025 के केवल पहले 6 महीनों में ही यह आंकड़ा 155 तक पहुँच गया है।