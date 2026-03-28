संभल SP केके बिश्नोई ने पिता संग लगाए ठुमके, राजस्थान में सजी हल्दी की महफिल, मां-बाप ने लाड से खिलाई खीर

26 मार्च को संभल में दोनों की सगाई हुई थी। रात साढ़े 9 बजे दोनों ने एक-दूसरे की अंगुलियों में रिंग पहना कर खुशी जताई। इसके बाद दोनों ने स्टेज पर "चल प्यार करेगी हां जी हां जी… मेरे साथ चलेगी ना जी ना जी…" गाने पर शानदार डांस किया। इस दौरान केके बिश्नोई ने अंशिका को गोद में उठाया और दोनों ने खूब एन्जॉय किया। अंशिका ने गोल्डन लहंगा पहना था, जबकि बिश्नोई ने ब्लैक कलर का सूट। समारोह रात 11 बजे तक चला।